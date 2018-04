Knut Steffens (rechts) und ein Mitspieler vom gegnerischen Team verfolgen den Ball fast synchron. Noch viel näher dürfen sie sich nicht kommen: Körperkontakt ist beim Einradhockey nicht erwünscht, um Stürze zu vermeiden. (Frank Thomas Koch)

Wer aufhört, in die Pedale zu treten, fällt um: Auf dem Einrad ist ständige Bewegung angesagt, schon allein für die Balance. Im Sattel zu bleiben, ist aber für die Profis, die hier unterwegs sind, keine Herausforderung mehr: Zehn Spieler rollen durch die Halle, die beiden Mannschaften formieren sich permanent neu. Dass jemand mal kurz rumsteht und auf seinen nächsten Einsatz wartet, gibt es nicht. Alle ziehen ihre Kreise und jagen den Ball.

In der Horner Sporthalle wird am Mittwochabend eine besondere Disziplin trainiert: Dann wird Einradhockey gespielt. Das ist eine kuriose Kreuzung aus Einradfahren und Eishockey – gespielt wird mit Eishockeyschlägern und einem Tennisball, Ziel ist das halbhohe Tor des Gegners. Erlaubt sind Einräder mit Radgrößen von bis zu 24 Zoll. Knut Steffens gibt gerade richtig Gas: Die Füße rotieren, er saust durch die Halle, zusammen mit zwei ebenfalls schnell vorschießenden Mitspielern. Die Schläger schrammen über den Boden, die Spieler kommen sich bei der Jagd auf den Ball so nah, dass sich die Schultern fast berühren. Dennoch bleiben erstaunlicherweise alle im Sattel.

Ein festes System, wer als Stürmer und wer als Verteidiger unterwegs ist, gibt es nicht: Die Rollenverteilung wechselt während des Spiels. "Wir sind eher die Bremer Chaoten", sagt Knut Steffens und grinst. Er lernte das Einradfahren mit neun Jahren und spielte mit 14 zum ersten Mal Einradhockey. Inzwischen ist der gelernte Garten- und Landschaftsbauer 29 Jahre alt.

"In meiner Schulklasse sind viele Einrad gefahren", erinnert er sich. "Man hat sich damals am Zaun entlang gehangelt und sich über jeden Meter gefreut, den man vorangekommen ist." Sechs Wochen dauert es in der Regel, bis Anfänger einigermaßen fahren können, sagt Steffens. Doch bis man gut genug ist, um nicht nur die Balance zu halten, sondern das Einradfahren als Mannschaftssport zu betreiben, werden etwa anderthalb Jahre Erfahrung empfohlen.

Steffens spielte Einradhockey zum ersten Mal im Urlaub auf der Nordseeinsel Spiekeroog. "Das wurde dort angeboten und kam total gut an, es wurde dann eine beliebte Sportart für Kinder auf der Insel." Inzwischen gehört er zu denjenigen im Horner Einradhockeyteam, die sogar schon besonders lange dabei sind. Doch wie wird gespielt? Vier Feldspieler und ein Torwart bilden eine Mannschaft. Männer und Frauen spielen zusammen, ebenso wie Spieler aller Altersgruppen.

Das Abstützen an den Wänden ist verboten. Den Schläger vor das Rad eines Mitspielers zu halten, gilt sofort als Foul und wird mit einem Freistoß geahndet. Körperkontakt beim Spiel ist verboten, Rangeleien auf dem Rad sind nicht erwünscht, um Stürze zu vermeiden. Nur in der Nähe des Balls darf der Schläger des Gegners mit dem eigenen Schläger berührt werden. "Einradhockey ist ein fast körperloses Spiel", sagt Trainer Günther Schumacher. Es komme deshalb auch nur selten zu Verletzungen.

Einradhockey auf der Insel

Schumacher bringt Anfängern das Einrad-Fahren in Kursen bei, die über den Hochschulsport buchbar sind, und trainiert später die Fortgeschrittenen, die auf dem Rad in den Mannschaftssport einsteigen wollen. Gespielt wird in der Halle: "Auf einem Fahrrad kann man Bodenwellen, die man draußen oft hat, leicht ausgleichen, aber auf dem Einrad können sie schnell gefährlich werden", erklärt der Trainer.

Mehr als 80 Mannschaften für Einradhockey gibt es bundesweit. Diese exotisch anmutende Sportart wird in Deutschland schon seit den 1980er-Jahren betrieben. Ursprünglich entstand sie in den Zwanzigern und wurde in dem Film "Varieté" dokumentiert. Seit 1995 gibt es sogar eine eigene Einradhockey-Liga. Eine internationale Organisation wacht über die Disziplin: Die International Unicycling Federation gibt die Regeln heraus. In Bremen entstand Schumacher zufolge eines der ersten Einradhockey-Teams bundesweit.

Es gibt verschiedene Gruppen von Einradfahrern: Manche machen damit Strecke und fahren Touren, andere setzen auf Tricks, springen mit ihrem Gefährt über Paletten und andere Hindernisse, balancieren beim Fahren eine zweite Person auf ihren Schultern oder fahren auf den Händen.

Und es gibt unterschiedliche Einrad-Modelle: Manche haben Mountainbike-Reifen und sogar eine Gangschaltung, erzählt Knut Steffens. Geschaltet wird mit einem Kick der Ferse gegen eine Kurbelschraube am Rad. Manche Einräder haben auch eine Bremse, die vorne unter dem Sattel betätigt wird. "Das kann zum Beispiel das Bergab-Radeln erleichtern."

Steffens hat viel draußen trainiert: Mit seinem Einrad kurvte er durchs Blockland. "Meine Trainingsrunde war immer 30 Kilometer lang, dafür habe ich knapp eine Stunde gebraucht", erzählt er. "'Wenn man gut trainiert ist, kann man problemlos 100 Kilometer an einem Tag auf dem Einrad fahren." Manche Sportler haben das auf die Spitze getrieben: 2016 fuhr ein 24-Jähriger aus Bayern auf dem Einrad von München nach Venedig und überquerte dabei auch die Alpen. Er überwand insgesamt 570 Kilometer und 3000 Höhenmeter.

Und wie sieht es mit den gesundheitlichen Effekten der Sportart aus? Das Einradfahren trainiere Ausdauer, Gleichgewicht und Koordination, sagt Trainer Günther Schumacher. "Es ist auch sehr gut für den Rücken, weil man ständig balanciert und in Bewegung ist." Einradfahren könne jeder lernen, sagt Schumacher: "Wenn man es will, dann lernt man es auch."

Drei Tipps für Einrad-Anfänger

1. Ein Zaun oder eine Mauer gibt Halt bei den ersten Fahrversuchen. Daran kann man sich festhalten, während man aufsteigt: Eine Hand greift vorne unter den Sattel, mit der anderen stützt man sich ab. Um ein Gefühl für die Balance zu bekommen, kann man zunächst etwas vor und zurückfahren und sich dabei mit einer Hand festhalten. Für erste Versuche lässt sich in einer Sporthalle auch eine Art Boxengasse aus Holzkisten aufbauen. In dieser kann man sich mit beiden Händen abstützen.

2. Einen Helfer suchen: Wenn jemand neben einem hergeht, während man fährt, kann er die Hand reichen. Das gibt Sicherheit und stabilisiert. Der Anfänger kann sich auch auf der Schulter seines Begleiters abstützen.

3. Artistisch ohne Abstützen auf der Stelle vor- und zurückzutreten und dadurch das Gleichgewicht zu halten, ist etwas für fortgeschrittene Einrad-Profis. Für alle anderen sorgt die Vorwärtsbewegung für Stabilität. Wer schon einmal versucht hat, auf einem Fahrrad, das nicht rollt, das Gleichgewicht zu halten, weiß, wie schwierig das ist. Wer zum ersten Mal freihändig Einrad fährt, sollte auf Vorwärtstreten setzen, anstatt zu versuchen, sich mühsam auf der Stelle im Sattel zu halten.