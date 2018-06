VfB-Mittelstürmer Velson Fazlija hatte sein Team nach einer ersten Unachtsamkeit in der Bremer Defensive in Führung geschossen (10.), erst nach dieser kurzen Schrecksekunde fanden die jungen Gastgeber in ihren gewohnten Rhythmus. Davis Asante erzielte für den frischgebackenen Meister noch vor dem Wechsel den Ausgleich (24.), bis zur Pause egalisierten sich beide Teams. „Lübeck kam eigentlich nur ein einziges Mal wirklich gefährlich vor unser Tor“, resümierte Björn Dreyer, „und der Ball war direkt drin.“

Den zweiten Durchgang dominierte Werder förmlich nach Belieben, versäumte es allerdings zunächst, aus dem spielerischen Übergewicht auch ein numerisches zu generieren. Erst ein Foulelfmeter, verwandelt von dem kurz zuvor erst eingewechselten Kamer Mashollaj (49.), brachte das Dreyer-Team in Front. Timon Widiker präsentierte sich in diesem Spiel als „man of the match“ neben zwei Torvorlagen erzielte der talentierte Mittelfeld-Allrounder schließlich selbst den dritten Treffer für sein Team (69.). Dass die Gäste quasi mit der letzten Aktion des Spiels noch zum Anschlusstreffer gelangten (70.), war für Björn Dreyer lediglich ein Ausrutscher. „Die Jungs haben viel Geduld gehabt“, betonte der Meistertrainer, „und sich dafür auch verdient mit drei Punkten belohnt.“ Insgesamt sei Dreyer „super stolz auf die Jungs, sie alle haben als Mannschaft eine klasse Saison gespielt und sind aus meiner Sicht auch ein würdiger Meister in einer ausgeglichenen Liga geworden.“

SV Werder Bremen: Glinder; Karagöz, Nouwame, Sultani, Eida, Janotta, Asante, Widiker, Topp, Becker, Mohrmann (eingewechselt: Köppener, Mashollaj, Tunc).