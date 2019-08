Das neue Trio am Seitenrand: Trainer Wilco Freund (Mitte) hat sich Co-Trainer Christoph Meyer (links) und Teammanager Olaf Lücke auf die Kommando­brücke beim Habenhauser FV geholt. (FMA-WK Lokales, Christian Markwort)

„Wir wollen möglichst schnell einen großen Abstand zu den Abstiegsrängen erreichen“, erläutert Freund das Saisonziel, „um gar nicht erst in eine ähnliche Abwärtsspirale hinein zu geraten.“

Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich die Verantwortlichen beim HFV nicht nur auf dem Spielfeld neu aufgestellt, sondern auch daneben. Zum einen übernimmt Christoph Meyer die Funktion des Co-Trainers, um Freund zu entlasten, der andere Neuzugang außerhalb des Platzes ist Teammanager Olaf Lücke. Der 54-Jährige war rund elf Jahre in selber Funktion für den FC Huchting tätig und soll nun in Habenhausen das Organisatorische Übernehmen. „Mein Aufgabengebiet umfasst die Suche nach neuen Sponsoren und die Pressearbeit“, skizziert der Versicherungsfachmann sein Portfolio, „zudem stimme ich die Termine ab und entlaste das Trainerteam.“

Gründe für die „katastrophale Saison“ (Freund) seien unter anderem ein immenses Verletzungspech gewesen, der Ausfall zahlreiche Stammkräfte konnte nur spärlich kompensiert werden. Dazu habe die Mischung nicht gestimmt, erläutert Wilco Freund, „wir hatten zu viele junge und unerfahrene Spieler im Kader, das haben wir nun besser gelöst“. Neben vielen talentierten und jungen Kickern hat sich der HFV mit mehreren erfahrenen Spielern verstärkt, von der Mischung sind alle überzeugt. „Sie ist gesund“, versichert Co-Trainer Meyer, „die erfahrenen Kicker nehmen den Nachwuchs an die Hand und diese können sich an ihnen orientieren.“ Bei der Wahl der Spieler legten die Habenhauser neben den sportlichen Qualitäten außerdem großen Wert auf einen weiteren Aspekt: „Sie müssen charakterlich einfach passen“, verdeutlicht Wilco Freund, „und aus all diesen einzelnen Puzzleteilchen formen wir schließlich eine geschlossene Einheit.“ Am Ende soll eine bessere Platzierung als im Vorjahr heraus kommen, bis zur Winterpause wollen die Habenhauser „so viele Punkte wie möglich“ (Meyer) sammeln. „Es wäre vermessen, Platz acht und damit die Qualifikation zum Hallenturnier auszurufen“, warnt Wilco Freund vor zu großer Euphorie. „Aber von der Qualität im Kader her, wäre das durchaus denkbar, es kommt auf einen guten Start an und darauf, von Verletzungen verschont zu bleiben.“

Der Start in die neue Saison ist allerdings eher mäßig ausgefallen, zum Auftakt gelang ein 2:2 bei Aufsteiger Union 60, gegen den zweiten Liga-Neuling von der SV Hemelingen gab es eine 4:5-Heimniederlage. Am kommenden Sonntag, 18. August (15.30 Uhr) wartet mit der SFL Bremerhaven nun die nächste schwierige Aufgabe auf den HFV.