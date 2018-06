Mit nur 13 Spielern reiste der Club zum Auswärtsspiel. Einer davon, Ersatz-Captain Arne Tempelmann, konnte wegen eines Kreuzbandrisses überhaupt nicht spielen. Torwart Max Kuhmann war angeschlagen. Sein Einsatz entschied sich erst auf den letzten Drücker. Feldspieler Laurenz Hapke wechselte wegen einer Schulterverletzung nur zwei Mal kurz ein. Also spielten elf Mann fast 70 Minuten durch. „Wir waren froh, dass wir überhaupt spielfähig waren“, sagte Arne Tempelmann.

Dem Gegner ging es offenbar auch nicht viel besser, denn wirklich Druck übten die Gastgeber nicht aus. In der ersten Halbzeit kamen sie nur durch eine kurze Ecke dem Tor nahe und verwandelten sie auch. Die nächste Möglichkeit hatten sie erst wieder nach dem Seitenwechsel. Über eine Flanke von außen baute Hannover die Führung aus; das dritte Tor kam erneut über eine kurze Ecke zustande. Tim Ruef habe die Verteidigung aufgebaut, erzählte Arne Tempelmann. Er stellte das Team auf Halbfeld, also defensiv, ein und die Mannschaft spielte das System souverän durch. „Hannover hat uns auch nicht wirklich vor Herausforderungen gestellt“, so Arne Tempelmann. Der Club erarbeitete sich auch selbst gute Torchancen, konnte die aber nicht nutzen.

Die Niederlage tut dem Club nichts. Es bleibt nur noch eine Partie zu spielen und die zweiten Herren haben fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht HC Delmenhorst. Der Klassenerhalt ist damit geschafft.

Club zur Vahr II: Ruef, Hapke, Kuhmann, Brandt, Frenkel, Biel, Klemeyer, Tempelmann, Schmidt, Kasting, Hadlak, Holland, Schenk.