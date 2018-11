Klaus Lage bei einem Konzert in Achim. Der Sänger, der seit 2008 an der Weser lebt, wird jetzt ­Botschafter für die Anti-Rassismus-­Kampagne des Bremer SV und der ­Bremen-Liga. (Björn Hake)

Sein größter Erfolg hat längst Kultstatus erreicht: Mit „1000 und einer Nacht“ schaffte Klaus Lage 1984 einen Hit für die Ewigkeit. Nun leistet der Wahlbremer prominente Unterstützung bei der Kampagne „Die Stark Bremen-Liga – gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung“. Der 68-Jährige, seit zehn Jahren wohnhaft in Bremen, soll nämlich als Botschafter der Aktion agieren. In welcher Form er sich engagieren wird, ist allerdings noch nicht im Detail besprochen. Derzeit hat Klaus Lage ja etwas anderes zu tun: Er befindet sich gerade auf Tour, singt davon, wie das so ist, wenn man jemanden „tausendmal berührt“ und es dann „Zoom“ macht.

Auf einmal wurde es ziemlich schummrig, und das passte eigentlich nicht zu einem Fußballspiel unter Flutlicht: Beim Duell zwischen dem FC Oberneuland und dem Brinkumer SV fielen eine Viertelstunde vor dem Ende gleich drei Flutlichtmasten aus. So richtig gut konnte man danach nicht mehr sehen, manche Teile des Spielfeldes am Vinnenweg waren kaum noch ausgeleuchtet. Also unterbrach der Schiedsrichter die Partie und suchte nach einer Lösung. Wie sollte es unter diesen Umständen weitergehen? Man verständigte sich unter den Beteiligten schließlich darauf, das Spiel irgendwie über die Bühne zu bringen. Und weil sich Brinkums Kapitän Jannik Bender einverstanden erklärte, wurde er nun für die Fair-Play-Geste des Monats ausgezeichnet. Er hätte ja auch protestieren können und damit womöglich die Punkte kassieren oder zumindest eine Wiederholung der Partie erzwingen. So wurde das Spiel beim Stand von 3:0 für den FCO fortgesetzt und mit einem 4:0-Heimsieg beendet. Jannik Bender ist nun der erste Preisträger, der neben einer Urkunde und einem Einkaufsgutschein für den DFB-Fanshop einen weiteren Preis erhält: Der Brinkumer Käpt‘n wird ein Wochenende mit einem Ford Fokus verbringen. Vielleicht fährt Bender mit dem Flitzer ja mal nach Oberneuland, um zu sehen, was das Flutlicht so macht.

Apropos: Wie sieht es eigentlich in der Fairness-Wertung der Bremen-Liga aus? Nun, es gibt immerhin gleich drei Mannschaften, die auch nach dem 13. Spieltag noch ohne einen Platzverweis auskommen. Die SG Aumund-Vegesack (17 Gelbe Karten, 13 Spiele), der TuS Schwachhausen (16/12) und der SV Werder III (17/12) kassierten auch nicht besonders viele Verwarnungen und führen das Ranking an. Beim Schlusslicht der Fairness-Wertung sieht das ganz anders aus: Der BSC Hastedt sammelte bislang 34 Gelbe Karten, sah viermal die Gelb-Rote und einmal die Rote Karte. Wenn die Hastedter sich fragen, warum es in der laufenden Saison noch nicht so gut läuft wie im Vorjahr, kommen sie wohl kaum an dieser Statistik vorbei.

Sein Name ist David Dischinger, und seine Aufgabe besteht darin, die „Kanäle“ des Bremer Fußball-Verbandes zu füllen. Der 24-Jährige ist nämlich der neue Social-Media-Redakteur des BFV. Er sorgt seit der vergangenen Woche für Inhalte, kümmert sich um den Content, wie es neudeutsch heißt. Daneben soll das Fachwissen Dischingers auch den Vereinen zur Verfügung stehen, er fungiert als Ansprechpartner im Bereich Social Media. Der Neue im Team des BFV studierte in Wilhelmshaven und Hannover. Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der niedersächsischen Heimat: David Dischinger gehört seit rund 20 Jahren dem TSV ­Eystrup an. Finanziert wird seine Arbeit vom Deutschen Fußballbund. Sie ist Teil einer Social Media-Initiative des Dachverbandes.

Keine Zukunft hat Dennis Rohmeyer im Team des Habenhauser FV. Der junge Angreifer und die Kicker vom Weserdeich gehen ab sofort getrennte Wege. „Es passte einfach nicht“, kommentiert HFV-Coach Wilco Freund die Beendigung der Zusammenarbeit. Erst im Sommer war Rohmeyer aus der Habenhauser U19 in den Kader des Bremen-Ligisten aufgestiegen. In seinen vier Einsätzen erzielte er immerhin zwei Tore – sportliche Gründe wird die Trennung also vermutlich nicht haben.