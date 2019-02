Jelle Gresens blieb mit der SG Findorff auch im siebten Auswärtsspiel sieglos. In Altenwalde gab es eine 26:30-Niederlage. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Da sich der Aufsteiger aber immerhin auf seine Heimstärke verlassen kann, logiert er mit 13:17 Zählern auf dem siebten Platz. „Mit einem besseren Torabschluss wäre in Altenwalde ein Sieg drin gewesen“, bemängelte der SG-Trainer Thorsten Terborg die schwache Torausbeute seiner Mannschaft. Die ließ neben vier Strafwürfen ein weiteres Dutzend bester Torchancen liegen und konnte deshalb ihre gute Leistung – im Gegensatz zum 27:21-Hinspielerfolg – nicht belohnen.

Mit siebenfachem Ersatz an die Nordseeküste gereist, überzeugten die Gäste mit einer tadellosen Einstellung. Sie gestalteten den ersten Durchgang bis zum 9:10 von Felix Schröder völlig ausgeglichen, ehe sie sich eine kleine Schwächephase erlaubten und durch einige Altenwalder Konter über 9:12 auf 10:14 zurückfielen. Pablo Carneiro Alves und Jan Henrik Nikutowski verkürzten den Rückstand bis zum Ertönen der Pausensirene aber wieder auf zwei aufholbare Treffer.

Die SG Findorff ließ ihrem Gegner auch im zweiten Durchgang lange Zeit den heißen Atem im Nacken spüren. Bis zum 19:21 von Christian Stelzner war die Chance auf die Wende allemal da (40.), letztendlich war die Bremer Fehlerquote aber zu hoch, um aus Altenwalde etwas Zählbares mit auf die Heimfahrt nehmen zu können. Wieder leisteten sich die Gäste in der Offensive zahlreiche Fehler und vergaben einige Hochkaräter sogar teilweise kläglich, außerdem fiel ihr Spielmacher Felix Schröder auch noch mit einer Fingerverletzung aus.

Die Niedersachsen nutzten das zum 23:19- und 25:20-Vorsprung aus (48.) und ließen den Aufsteiger in der Folgezeit nicht mehr näher als bis auf drei Tore heran. „Das ist bitter, da wir nicht schlechter als Altenwalde waren“, konstatierte Thorsten Terborg. Er bescheinigte dem A-Jugendlichen Tim Tschirner und dem sechsfachen Torschützen Boy Röhlk aus der zweiten Vertretung, dass sie sich „gut in das Spiel eingefügt haben.“

Am nächsten Sonnabend darf seine Mannschaft endlich wieder im „Fuchsbau“ an der Nürnberger Straße antreten. Dann soll um 19 Uhr gegen den Tabellendritten, SG Buntentor/Neustadt, die Revanche für die 27:30-Hinspielniederlage her.

SG Findorff: Hämmerling, Ahrens; Kuckat, Stelzner (8/3), Nikutowski (2), F. Schröder (2), Bertram (3), Carneiro Alves (3), Gresens (2), Tschirner, Röhlk (6/1).