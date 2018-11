Trainer Roberto Albanese bei der WM der Lateinformationen in Bremen 2016. (Frank Thomas Koch)

Nur wenige Eltern und Freunde kamen bei einem halböffentlichen Training in den Genuss, die neue Choreografie der Bremer Grün-Gold-Lateinformation vorab zu erleben. Erst bei den Deutschen Meisterschaften am 10. November in Braunschweig soll die Premiere erfolgen. Dann wenn es darum geht, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Trainer Roberto Albanese verrät nur wenig über den Nachfolger von „Voices, Noises, Melody“, aber immerhin: Die neue Choreografie heißt „This is me“. Eine Gruppe von Einzelgängern verschmilzt zu einem Team, erklärt der Coach, der es wieder einmal geschafft hat, Musik und Tanzsport, Eleganz und Dynamik ausdrucksvoll aufeinander abzustimmen. Am 10. November gilt es dann, auch die Wertungsrichter mit ihrer neuen Choreografie zu überzeugen. (rug)