Mit zwei Remis Platz zwei gesichert

Zwei Remis in eigener Halle: Das Bremer Duo Maren Völkering und Yannik Windhorst bleibt mit dem Polizei SV in der Oberliga weiter ungeschlagen. (Privat, frei)

Somit mussten die Bremer die folgenden drei Spiele gewinnen. Im dritten Herreneinzel tat sich Tim Lehbrink besonders im ersten Satz sehr schwer, konnte diesen dennoch knapp gewinnen. Mitte des zweiten Satzes fand er besser ins Spiel und holte den wichtigen Punkt zum 2:4. Jonathan Busch dominierte das Spitzeneinzel und siegte ebenfalls in zwei Sätzen. Yannik Windhorst und Maren Völkering mussten im abschließenden Mixed ihr gesamtes Können unter Beweis stellen und sicherten dem PSV durch ihren Erfolg im Entscheidungssatz den wichtigen Punkt zum 4:4-Unentschieden.

Streit sorgt für Verunsicherung

Nachdem der SG EBT Berlin II am Vortag in der Tabelle an den Bremern vorbei gezogen war, kam es tags darauf in der PSV-Halle zum Spitzenspiel. „Berlin trat mit einer starken Mannschaft an, von der drei Spieler letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt hatten“, sagte PSV-Akteur Tim Lehbrink. Das erste Bremer Herrendoppel musste sich in drei Sätzen geschlagen geben, gleichzeitig konnte sich das Damendoppel „sensationell“ (Lehbrink) in zwei Sätzen durchsetzen. Das Doppel Landwehr/Busch konnte die Form aus den vergangenen Punktspielen nicht erreichen und verlor in zwei Sätzen. Anica Kleinjan musste sich im Dameneinzel ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben, anschließend gelang Tim Lehbrink im dritten Herreneinzel ein Sieg in zwei Sätzen, wodurch der PSV lediglich mit 2:3 in Rückstand lag.

Im Mixed entwickelte sich ein hochklassiges Match über die volle Distanz. Ende des dritten Satzes kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden Paarungen, „weil der sehr impulsiv auftretende Berliner Mixed-Spieler einen Ball im Aus gesehen hatte, eine Wiederholung des Ballwechsels allerdings ablehnte“, erläuterte Lehbrink. Nach dieser Meinungsverschiedenheit zeigte sich das Bremer Duo Windhorst/Völkering verunsichert und verlor am Ende knapp mit 19:21. Die Entscheidung brachten schließlich die beiden Herreneinzel: Im ersten Einzel überzeugte Jonathan Busch erneut auf ganzer Linie und gewann gegen seinen starken Kontrahenten in zwei Sätzen, nachdem er im ersten Satz noch mit 5:11 hinten gelegen hatte. Felix Ruth schaffte im zweiten Herreneinzel ein Comeback nach Satzrückstand und machte durch eine starke zweite Hälfte des dritten Satzes das 4:4 schließlich perfekt. Der PSV steht somit nach sechs Punktspieltagen weiterhin ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Sonnabend, 9. November (16 Uhr), erwarten die Bremer zum Abschluss der Rückrunde in der Halle an der Volkmannstraße 10 das Schlusslicht von der BSG Hamburg-West.