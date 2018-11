"Ein 'Weiter so' ist nicht zielführend: LSB-Präsident Andreas Vroom. (Frank Thomas Koch)

Es geht um neue Köpfe, es geht aber schon auch um die Grundausrichtung. Wie soll, wie will sich der Landessportbund Bremen (LSB) aufstellen für die Zukunft? Welches Gremium trägt welche Verantwortung? Für den Sonnabend sind die Delegierten der Sportvereine aus Bremen und Bremerhaven, die Vertreter der Fachverbände zum ordentlichen Landessporttag, der Mitgliederversammlung des LSB, ins GOP geladen.

Der Landessporttag ist das höchste Organ des LSB, der Dachorganisation für knapp 400 Vereine und 50 Fachverbände in Bremen, für rund 150.000 Mitglieder. Es wird referiert werden am Sonnabend, es wird gewählt werden, es wird diskutiert werden. „Ich möchte der Debatte nicht vorgreifen“, sagt LSB-Präsident Andreas Vroom, „aber ein ‚Weiter so‘ ist nicht zielführend.“

Vroom, der zur Wiederwahl für die nächsten vier Jahre bereitsteht, hält eine offene Debatte um eine strukturelle Erneuerung des LSB für notwendig. Man habe da in der vergangenen Amtsperiode Einiges bewegen können. Man sei aber noch nicht fertig. Der Reformprozess sei 2017 leider unterbrochen worden, heißt es in seinem Rechenschaftsbericht. Das Ziel sei, den Verband leistungsstärker und dienstleistungsorientierter zu gestalten.

Ein Blick über die Landesgrenzen, sagt Vroom, zeige: Der Bremer Verband organisiert sich recht traditionell. In Hamburg oder Niedersachsen zum Beispiel wird der jeweilige Landessportbund von einem hauptamtlichen Vorstand geführt – in Bremen durch das ehrenamtlich arbeitende geschäftsführende Präsidium. Das Präsidium von Hamburg, das von Niedersachsen, es wirkt eher beratend. Quasi in Form eines Aufsichtsrates. Ein Muster auch für Bremen? ­Womöglich. Zumindest dürfte es in der angestrebten offenen Debatte kein Ausschlusskriterium darstellen.

In seinem Rechenschaftsbericht fasst Vroom die Schwerpunkte seiner Arbeit in den vergangenen beiden Jahren zusammen. Seit 2014 im Amt hat er sich an der Spitze des Präsidiums um diverse Themen gekümmert: Zusammenarbeit mit dem DOSB, Beziehungen nach außen zu Vertretern aus Politik und Wirtschaft, Beziehungen nach innen zu den Mitgliedsorganisationen. Und vieles mehr.

Im zähen Ringen um eine bessere Sportinfrastruktur wird Vroom nicht müde, auf die vielerorts unzureichende Versorgung hinzuweisen, auf fehlende oder marode Hallen. „Wir appellieren daher an den Bremer Senat, die Vereine im Rahmen finanzieller Zuschüsse für den Bau neuer Hallen zu unterstützen und die Sanierungsliste mit einem Sanierungskonzept perspektivisch für die kommenden 30 Jahre auszustatten“, schreibt er. Es reiche nicht aus, „öffentliche Sportflächen mit unbetreuten Sportgeräten auszustatten.“

Ein anderes Team im Präsidium

Seit Langem fordert der LSB, den Sporthaushalt von derzeit sieben Millionen Euro zu verdoppeln. Auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend im GOP wird neben Bremerhavens Bürgermeister Torsten Neuhoff sowie Stadtrat Paul Bödeker auch Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann erwartet, die zunächst ein Grußwort an die Delegierten richten wird.

Für die angestrebte Reformierung des Landessportbundes wird Vroom, Wiederwahl vorausgesetzt, in den kommenden vier Jahren im Präsidium ein anderes Team zur Seite stehen. Insgesamt 13 Mitglieder umfasst das Gremium, für neun Positionen stehen am Sonnabend im GOP jeweils gesondert Wahlen an.

Neben dem LSB-Präsidenten Vroom stehen mit Matthias Reick als Präsidiumsmitglied Leistungssport und Heike Behrendt als Vizepräsident Sportentwicklung nur zwei Vertreter der bisherigen Riege auf der Kandidatenliste. Für Behrendts Amt hat sich mit Norbert Köhler von den Kanu-Sportfreunden zudem ein Gegenkandidat beworben. Theoretisch sind weiterhin für alle neun Positionen weitere Kandidaturen möglich.

Werden die anderen Kandidaten im GOP nun gewählt, ist demnächst Thomas Trenz Vizepräsident Finanzen, Personal und Marketing. Bisher war es Joaquim Soares. Monika Wöhler wäre Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit (bisher Bernd Panzer).

Für den Bereich Ausbildung und Bildung wäre Jasmin Hoffmann dabei (vorher Roland Klein). Für den Breiten- und Gesundheitssport Kathy Path (vorher Ines Henkel). Für Soziale Arbeit Anja Gilge (vorher Anne-Katrin Laufmann). Und für die Position Frauen und Gleichstellung Elke Regensdorff-Gloistein (zuvor kommissarisch mit Heike Behrendt besetzt).

Die Vertreter der Sportjugend (Bernd Giesecke), der Kreissportbünde Bremen und Bremen Nord (Heiko Lobeck und Uwe Wenzel) sowie des Stadtsportbundes Bremerhaven (Frank Schildt) werden bestätigt.

„Die Veränderungen sind nicht negativ auszulegen“, sagt Andreas Vroom. Ruhestand, Familienplanung oder Berufswechsel – zumeist seien dies die Gründe für ein Ausscheiden aus der Präsidiumsarbeit gewesen. Jetzt hofft der amtierende und vermutlich auch neue Präsident, dass „mit einem kompetenten und erfahrenen Team die Rolle des LSB als Interessensvertreter gestärkt wird“.