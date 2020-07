Baseball

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

MLB-Saison startet mit Gesten gegen Rassismus

Der US-Sport positioniert sich weiter gegen Rassismus. Wie in der Profi-Fußballliga MLS gingen auch die Baseballer zum Start in die Saison auf ein Knie. An den Schauplätzen in Washington und Los Angeles gibt es aber auch Unterschiede.