Matej Mohoric jubelt nach dem Etappensieg. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Der Slowene vom Team Bahrain-Merida konnte sich im Schlusssprint nach anspruchsvollen 177 Kilometern von Trier nach Merzig behaupten. Fast 3000 Höhenmeter - verteilt auf fünf Bergwertungen - waren bis ins Ziel im saarländischen Merzig zu bewältigen.

Mohoric ist auch der neue Träger des Roten Trikots. Der 23-Jährige löste Vortagessieger Maximilian Schachmann an der Spitze der Gesamtwertung ab. Die Schlussetappe führt am Sonntag über 207,5 Kilometer vom südhessischen Lorsch in die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. (dpa)