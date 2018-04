Dank einer guten Abwehrleistung schraubten die Füchse ihr Punktekonto auf nunmehr 30:2 Zähler und liegen weiter mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.

Wie erwartet wurde es eine knappe Angelegenheit, keines der Teams konnte sich mit mehr als drei Toren absetzen. Die SG Findorff ging konzentriert in die Begegnung und legte gleich eine 2:0 Führung vor. Bis zum 10:8 bestimmten die Gäste die Partie, Dann gab es eine kleine Schwächephase der Füchse, die der Tabellenfünfte in Überzahl geschickt nutzte und das Spiel zum 12:10 drehen konnte. Aber die Moral der SG stimmte und bis zur Pause wurde eine knappe 13:12-Führung erkämpft.

Auch in Halbzeit zwei blieb die Partie äußerst spannend. Dennoch gab der Tabellenführer die Führung nicht mehr ab. Beim 25:22 schien das Spiel zugunsten der Füchse gelaufen zu sein, doch auch der SVGO fightete und kam wie in der ersten Halbzeit in Überzahl noch einmal auf 24:25 heran. Die Gastgeber riskierten in der letzten Spielminute alles und agierten mit zwei Vorgezogenen. Die Freiräume am Kreis nutzten die Findorffer nun jedoch geschickt und bekamen einen Strafwurf zugesprochen, den Jelle Gresens zum umjubelten Sieg sicher verwandelte. Letztlich war es ein Spiel auf Messers Schneide, das die Füchse mit guter Moral, Cleverness und einer Portion Glück für sich entschieden. Nach der langen Osterpause lief es für die SG noch nicht rund, was das Ergebnis noch aufwertet. Nun gilt es für das Saisonfinale noch einmal den Hebel in die richtige Richtung umzulegen.

Am Sonnabend kommt die SV Hemelingen in den Fuchsbau. Der Tabellenneunte hat gerade im Kellerduell Schwanewede deklassiert und darf nicht unterschätzt werden (Anpfiff 14:20 Uhr, BSA-Halle Nürnberger Straße).

SG Findorff: Ahrens, Hämmerling; Harms (3), Schlobohm (1), Gresens (7/6), Schröder (3), Brunswick (3), Carneiro Alves, Nikutowski (3), Bertram (1), Mansch (2/2), Mess, Bösewill (3).