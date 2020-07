Manchester City wird auch weiterhin im Rampenlicht der Champions League stehen. Eine Uefa-Sperre wurde aufgehoben. (Martin Rickett)

Eigentlich ist das sogenannte Financial Fairplay im Fußball ganz einfach: Vereine dürfen nur so viel Geld ausgeben, wie sie eingenommen haben. Wer sich nicht dran hält, wird vom Europäischen Fußball-Verband Uefa bestraft. Weil Manchester City Mindereinnahmen mit überhöht abgerechneten Sponsorengeldern ausgeglichen haben soll, gab es eine hohe Strafe. Der Verein wurde für zwei Jahre in der Champions League gesperrt. Solch ein hartes Urteil hatte es im europäischen Fußball noch nie gegeben.

Der Sportgerichtshof hat das Urteil jetzt aufgehoben. Mit Folgen, denn damit degradiert er die Uefa mitsamt dem Financial Fairplay zum Kasperletheater. Natürlich kann ein Gericht eine Verbandssperre kassieren. Aber es beweist, dass selbst ein durch und durch professioneller Sportverband wie die Uefa überfordert ist, Geldströme zwischen Vereinen und Sponsoren zu belegen. Was das für die Zukunft heißt, ist jetzt klar: Wer seine finanziellen Zuwendungen so gut verstecken kann wie Manchester City und seine Geldgeber, hat nichts zu befürchten. Financial Fairplay? Haken dran und ab in die Mottenkiste.