Muhamed Hodzic mit Siegertrophäe und Glückwünschen von WESER-KURIER-­Sportchef Mathias Sonnenberg (l.), DFB-Präsident ­Reinhard Grindel (2.v.l.) und Bremens Fußball-­Boss Björn ­Fecker. (Christina Kuhaupt)

Die Nervosität erwischte ihn erst beim Frühstück. „Beim ersten Kaffee habe ich gemerkt, dass die Anspannung jetzt doch ein wenig größer war als sonst.“ Doch die war eigentlich unbegründet, denn Muhamed Hodzic wurde am Nachmittag in der ÖVB-Arena mit überwältigender Mehrheit zum Amateur-Fußballer des Jahres gewählt. 48,21 Prozent aller Stimmen entfielen auf den 37-Jährigen der SG Aumund-Vegesack. Ein klares Votum für einen Fußballer, der die begehrte Trophäe im zweiten Anlauf endlich gewann. „2011 bin ich bei der Wahl Zweiter geworden. Toll, dass es jetzt geklappt hat“, freute sich Hodzic, der seit 2008 für ­Aumund-Vegesack gegen den Ball tritt.

Den Stellenwert, den er in seiner Mannschaft besitzt, zeigte sich Sekunden nach der Trophäenübergabe. Da flitzten seine Teamkollegen auf die Spielfläche und hoben Hodzic gemeinsam in die Luft. „Für die schmeiße ich heute Abend noch eine Runde“, versprach er ganz gerührt. Den ganzen Tag über habe er in der Halle Leute getroffen, die ihm erzählten, dass sie für ihn gestimmt hätten. „Das war ein gutes Gefühl, so viel Unterstützung zu bekommen“, erzählte Hodzic. Auch Björn Fecker, Präsident des Bremer Fußball-Verbandes, lobte die Wahl.

Reinhard Grindel gratulierte persönlich

„Ich freue mich für Muhamed“, sagte er. Allein die Ehrung wird Hodzic allerdings nicht so schnell vergessen, schließlich gratulierte ihm mit Reinhard Grindel als DFB-Präsident der erste Mann in Fußball-Deutschland höchstpersönlich. Und fand anschließend lobende Worte für den Bremer Fußball. „Die Mannschaften hier haben gezeigt, dass nicht nur Werder, sondern auch die Bremen-Liga eine Reise wert ist. Das ist eine tolle Veranstaltung und eine prima Werbung für den Amateur-Fußball.“

Eine Reise gibt es auch für Muhamed Hodzic. Denn aus den Händen von WESER-KURIER-Sportchef Mathias Sonnenberg erhielt er für seinen Sieg bei der Fußballer-Wahl zwei Eintrittskarten für das DFB-Pokalfinale 2018 in Berlin inklusive An- und Abreise und zwei Übernachtungen. Und natürlich den Siegerpokal, für den er jetzt noch einen geeigneten Platz in der Wohnung finden muss. „Vielleicht kommt er ins Wohnzimmer neben die Trophäe für den zweiten Platz von vor sieben Jahren“, sagte er.

Seit dem fünften Dezember konnte für die fünf Nominierten zum Fußballer des Jahres abgestimmt werden. Am Ende gewann Hodzic deutlich vor Denis Kukic (FC Oberneuland), der 18,75 Prozent aller Stimmen bekam. Dritter wurde Vafing Jabateh (Bremer SV/17,6 Prozent) vor Sven Waldschmidt (TuS Schwachhausen/12,54 Prozent) und Saimir Dikollari (Brinkumer SV/2,9 Prozent). Wie immer hatten die Besucher des Turniers noch am Sonntag in der ÖVB-Arena die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Zur Sache

Ingo Paul gewinnt Dortmund-Karten

Für Ingo Paul hat sich die Teilnahme an der Wahl zum Amateurfußballer des Jahres gelohnt: Der Achimer hat den Hauptpreis gewonnen und erhält zwei Eintrittskarten für Werders Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund Anfang Mai. Über sechs Karten für die Sixdays am Montag, 14. Januar, darf sich Kai Sander aus Bremen freuen. Den dritten Preis, zwei Karten für das Werderspiel gegen Schalke 04 im März, gewann Altan Altunog. Zwei Eintrittskarten für das GOP Variete Theater gehen nach Weyhe an Lucia Stannios. Den fünften Preis, eine Gutscheinkarte des WESER-KURIER im Wert von 50 Euro, gewann Familie Lukitsch aus Bremen. Alle Gewinner werden Anfang des neuen Jahres noch persönlich informiert.