Ein Stern für gute Arbeit (v.l.): LSB-Vizepräsident Thomas Trenz, Jürgen Frieling (Bremer Turnvereinigung von 1877/BTV), Jury-Mitglied Udo Drechsel, Mareike Even, Olaf Stölting, Alex Pfennigstorf (alle BTV) und der Projektverantwortliche der "Sterne des Sports", Martin Buth. (Frank Koch)

In Bremen leuchtet ein neuer Stern. In Silber. Zwar unbeleuchtet, aber strahlend. Wie das Projekt, für das die Bremer Turnvereinigung von 1877 (BTV 1877) den „Großen Stern des Sports in Silber“ bekommen hat (wir berichteten). „Bundesliga wir kommen – Wir schaffen das gemeinsam“: So heißt das Baseball-Projekt, mit dem sich die BTV an einem bundesweiten Wettbewerb beteiligt hat. Schon jetzt ist klar, dass sich die Mühen für den Verein in doppelter Hinsicht gelohnt haben: Einerseits gibt es für den Bremer Landessieg 2000 Euro Preisgeld, andererseits hat die BTV in der Bundesliga tatsächlich den Klassenerhalt geschafft und startet auch 2019 gemeinsam mit den Topteams in Deutschland.

Zunächst lag am Mittwochabend aber noch Spannung über dem Veranstaltungscenter des Landessportbundes Bremen (LSB), als Harald Lesch zu seiner Laudatio nach vorne schritt. Links vom Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken Weser-Ems saß die vierköpfige Delegation der BTV 1877, rechts von ihm die genauso erwartungsvolle vierköpfige Vertretung der SFL Bremerhaven. Sie hatte es mit ihrem seit 1997 laufenden Senioren-Projekt „Gemeinsam statt einsam“ ins Landesfinale geschafft. Ein Projekt, in dem sich 15 gewählte Mitglieder in einem Ausschuss um alles kümmern, was die Generation 50plus außerhalb eines Sportangebots sucht. Dazu gehören Gesundheitsthemen ebenso wie beispielsweise Steuerberatung, Gedächtnistraining, eine Fahrradgruppe oder ein Chor.

Vereinseintritt mit 89 Jahren

Mit ihrem Angebot, so berichtete Projektleiterin Ingrid Sandhop, hat es die SFL sogar geschafft, dass eine Frau im Alter von 89 Jahren noch in den Verein eingetreten ist. Als Lesch das Geheimnis um den Sieger schließlich lüftete, strahlten die acht Augen der BTVer wie der Stern, den sie wenig später in den Händen halten sollten. Doch auch die Bremerhavener hatten Grund zur Freude: über die Würdigung ihres Projekts und über 1500 Euro Preisgeld.

Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) verleiht seit 15 Jahren die „Sterne des Sports“ für gesellschaftliches Engagement in den Sportvereinen – die silbernen auf Landes- und die goldenen auf Bundesebene. Bundesweit bewarben sich 1200 Teilnehmer, im Land Bremen waren es acht. Nur acht, wie der am Sonnabend neu ins Amt gewählte LSB-Vizepräsident Thomas Trenz findet. „Was die Anzahl der Bewerber angeht, haben wir für die Zukunft noch Luft nach oben“, sagt er. Zumindest der finanzielle Anreiz sollte für die Vereine gegeben sein. Am 22. Januar 2019 wird die BTV in Berlin nach dem Goldstern greifen – und nach weiteren 10 000 Euro, mit denen der Preis dotiert ist.

Entlastung für die Vereinskasse

Die jetzigen 2000 Euro kann die BTV 1877 gut gebrauchen. „Der Aufstieg war eine echte Herausforderung“, sagt ihr erster Vorsitzender, Jürgen Frieling, „wir sind nur Amateure.“ Zu ergänzen wäre: Sie sind mutige Amateure, die zu einer mutigen Klubgemeinschaft gehören. Denn man muss wissen: Der Aufstieg in die höchste Spielklasse zog Veränderungen nach sich, die kräftig ins Geld gingen. „Unser Stadion musste aufgerüstet werden“, sagt Base- und Softball-Abteilungsleiterin Mareike Even. Der Verein musste mehr Platz für die Gastronomie, für Stadionsprecher und Protokollanten des Spielgeschehens bereitstellen – für sie baute die BTV eigens neue Hütten. Und die Bundesliga verpflichtet ihre Teams, einen Liveticker vom Spiel vorzuhalten.

Um die Bedingungen zu erfüllen, ist die BTV finanziell ins Risiko gegangen. „Wir haben eine saubere Kalkulation aufgestellt und sie allen Mitgliedern vorgestellt“, sagt Frieling. Das Erstaunliche: Obwohl der Verein Anfang 2018 mit einem Minus von 10 000 Euro zum Jahresende kalkulierte, standen alle Abteilungen der BTV zum Bundesliga-Projekt. „Wir verschulden uns damit nicht, müssen aber an unsere Rücklagen gehen“, sagt Frieling.

Unterstützung von allen Seiten

Jetzt, am Jahresende und mit einem Silbernen Stern versehen, haben die BTVer das Gefühl, dass sich Mühen und Risiko gelohnt haben. „Da ist richtig Schwung in den Verein gekommen“, sagt Frieling. Eigentlich sei es ja ein Projekt für die erste Baseball-Mannschaft gewesen, sagt der stellvertretende Klubvorsitzende Alex Pfennigstorf, aber die Unterstützer seien dann aus allen Mannschaften und sogar aus dem Kreis von Eltern der Jugendlichen und Kinder gekommen. „Und zu den Spielen kamen deutlich mehr Zuschauer“, sagt Mareike Even. Bis zu 400 Besucher verfolgten die Spiele in der Pauliner Marsch. Und einige Sponsoren seien im Verlauf der Saison auch noch hinzugekommen.

Nach den guten Erfahrungen dieses Jahres freuen sich die BTVer auf die kommende Spielzeit. „Die dürfte allerdings wegen der EM in Deutschland noch stressiger werden“, sagt Frielings zweiter Stellvertreter, Olaf Stölting, wie Pfennigstorf auch Baseballer. Bis Anfang August muss die Bundesliga fertig sein. Was es dem Verein zumindest finanziell leichter machen dürfte: Das Stadion ist bereits Bundesliga-tauglich. Noch hilfreicher wäre es natürlich, wenn die BTV in Berlin nun auch noch den Goldenen Stern erhalten sollte.