Petra Gerbode und ihre Tochter Ella Gerbode vom ATS Buntentor.

Aus dem Kreis Bremen-Stadt wurde mit Petra und Ella Gerbode ein Mutter-Tochter-Gespann geehrt, dessen Name praktisch stellvertretend für die gute Arbeit im Mädchenfußball-Bereich beim ATS Buntentor steht. Mutter Petra engagiert sich mit ihrer Tochter Ella seit drei Jahren intensiv für die Basisarbeit im Mädchenfußball. Gemeinsam betreuen sie fürsorglich die ersten fußballerischen Schritte der F- und E-Mädchen. Dabei geht es den beiden jedoch nicht nur um eine reine Ausbildung am Ball, auch zwischenmenschlich investieren Mutter und Tochter viel, um bei den jungen Kickerinnen durch verschiedene, regelmäßige Aktionen nicht nur das „Wir“-Gefühl zu stärken, sondern den zahlreichen Spielerinnen auch eine sportliche sowie zwischenmenschliche Heimat beim ATS bieten zu können. Durch dieses umfangreiche Engagement fühlen sich bis zu 30 Mädchen jede Woche angesprochen, sodass der Mädchenfußball auf dem Stadtwerder für die Zukunft gut aufgestellt ist. Um den Mädchenfußball zusätzlich im Verein zu fördern, arbeiten Petra und Ella, die selbst auch noch für den ATS aktiv gegen den Ball tritt, ebenso an einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept für den Frauen- und Mädchenbereich.

Bevor es jedoch an die Ehrungen ging, erlebten die Geehrten einen exklusiven Besuch des Werder-Museums „Wuseum“, zu dem der SV Werder Bremen eingeladen hatte. Zudem besuchte Thomas Horsch, Co-Trainer der Werderprofis, die Ehrung. Er stand im Anschluss für eine ausgiebige Talkrunde zur Verfügung und berichtete unter anderem von einer typischen Woche einer Bundesligamannschaft. Auch Horsch kommt aus einer fußballverrückten Familie und kann das Engagement der geehrten Familie gut nachvollziehen.