Das Mystery-Lagen-Finale, das im vergangenen Jahr erstmalig geschwommen wurde, war erneut ein ganz besonderes Highlight. Erstmals in den USA ausgetragen, qualifizierten sich die acht Schwimmerinnen und Schwimmer über die punktbeste Leistung aus je einer 50-/100- und einer 200-Meter-Strecke. Geschwommen wurde in unterschiedlicher Lagenreihenfolge, die den Finalteilnehmern kurz vor dem Start zugelost wurden. Sehr zur Begeisterung der Zuschauer ergaben sich immer wieder wechselnde Führungen. Durchsetzen und den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen konnte bei den Damen Nele Simon (Jahrgang 2004 TSG Huchting/ Blumenthal) in 2:36,25 Minuten und bei den Herren Daniel Klosa (1996, Bremischer SV) in 2:17,42 Minuten.