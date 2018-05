Das Prellball-Team des TV Arbergen aus dem Gründungsjahr 1971. (frei)

Es hat sich sozusagen ausgeprellt.

In Grothenn's Gasthaus trafen sich die übrig gebliebenen Sportler der ehemaligen Prellballer jetzt noch einmal zum Abschiedstrunk. 1971 gegründet von unter anderem Hannes Osmers, hatten zahlreiche Männer Spaß und Freude am Sport und am anschließenden gemütlichen Beisammensein. Jetzt blickten sie gern zurück auf eine schöne Zeit und dankten den Toten und den Lebendigen, den Übungsleitern Hannes Osmers, Jonni Meier, Heiner Kiesche und Bernhard Vellguth. Unser Bild zeigt die Abschiedsrunde von links nach rechts Ernst Klein, Heinz Seekamp, Hans-Dieter Prekel, Heiner Kiesche, Wolfgang Licht und Bernhard Vellguth.