Vereint im Einsatz für eine gute Sache: die Spieler des Bremer SV und des BSC Hastedt, die Unparteiischen der Bremen-Liga-Partie und Verantwortliche des BSV, die die Aktion auf den Weg brachten. (Karsten Klama)

So zur Mitte der zweiten Halbzeit, als dieses Fußballspiel seine emotionalen Höhepunkte erlebte, meinte ein Fan auf der Tribüne: „Gut, dass es heute nicht um eine Fairplay-Aktion geht.“ Nein, für tadelloses Betragen auf dem Platz gab die Partie zwischen dem Bremer SV und dem BSC Hastedt tatsächlich kein leuchtendes Beispiel. Dafür war zu viel Feuer im Spiel, wollte der amtierende Pokalsieger aus Hastedt mit einem Erfolg beim Spitzenreiter doch unbedingt ein Ausrufezeichen setzen – und die Gastgeber ihre weiße Weste auf jeden Fall behalten.

Aber es ging ja auch nicht um Fairplay an diesem Tag, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Es ging um eine Kampagne mit dem Namen: Die Stark-Bremen-Liga gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung – eine Initiative des Bremer SV. So stand es auf den Handzetteln, die am Panzenberg verteilt wurden, und auf dem Banner, hinter dem sich die Spieler vor dem Anpfiff noch einträchtig versammelt hatten

Es war natürlich kein Zufall, dass der erste „Aktionsspieltag“ auch eine Partie auf dem Panzenberg beinhaltete. Hier hatten sie schließlich die Idee zur Kampagne gehabt. „Wir sind in erster Linie ein Sportverein, haben aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung“, betonte Jens Fröhlich. Er ist ein Teil der Sportlichen Leitung und zugleich einer der Initiatoren. Man habe sich einige Aktionen angesehen zu diesem „wichtigen Thema“, sei aber letztlich zu dem Schluss gekommen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

Fröhlich möchte die Kampagne allerdings nicht allein auf den Fußball bezogen wissen. Er verbindet mit ihr vielmehr ein umfassendes Zeichen: „Es geht grundsätzlich um die Menschen und das Zusammenleben.“ Für politisch hält er die Aktion aus diesem Grund auch nicht. „Mittlerweile kommen ja auch viele schlechte Verhaltensweisen aus der Mitte der Gesellschaft, da geht es schon lange nicht mehr um links oder rechts“, sagte Jens Fröhlich.

Aber am Sonnabend auf dem Panzenberg, da ging es natürlich um den Fußball und seine Rolle bei der Integration. Für Franz Roskosch, Spielleiter des BSV und Stadionsprecher in Personalunion, ist dieser Sport sowieso „gelebte Integration“. Da ist natürlich etwas dran. Rund die Hälfte der Spieler des Bremer SV besitzt einen Migrationshintergrund, beim Gegner aus Hastedt sind es noch mehr. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, nämlich den sportlichen Erfolg – worin auch immer er liegen mag. Also besteht auch ein beiderseitiges Interesse an einem respektvollen Umgang, die Frage nach der Integration, dem Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung stellt sich allenfalls am Rande.

Neben dem Platz sieht das manchmal schon anders aus. Als BSV-Präsident Peter Warnecke vor der Partie ein paar Worte sprach, erinnerte er auch daran, dass „wir einiges erlebt haben, was uns nicht gefällt“. Es kommt schließlich immer wieder vor, dass sich Zuschauer verbale Aussetzer leisten. „Und ich habe den Eindruck, dass die Qualität sich verändert“, so Warnecke. Er führt das auf den mangelnden Respekt untereinander zurück. Zwar habe es auch früher schon vereinzelt Rassismus auf den Fußballplätzen gegeben. Heute wären die Sprüche aber härter: „Da benehmen sich Einzelne schlecht.“

Nils Bauer ist mit dem Hinweis auf schlechtes Benehmen nicht gemeint. Er und seine Kumpels vom BSV-Fanklub „Hauptsache blau“ sind sehr oft unterwegs auf den Plätzen. Für Bauer zählt es zu den Aufgaben der Anhänger, sich gegen Ausgrenzung zu engagieren: „Wir probieren, solche Sachen in unserer Szene gar nicht zuzulassen.“ Dabei geht es „Hauptsache blau“ in erster Linie um den Rassismus. Aber nicht ausschließlich. Der Fanklub hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, mit dem Image des männlichen Fußballzuschauers aufzuräumen. Bauer: „Wir wollen dieses prollige Macho-Gehabe und dieses Mackertum nicht, denn es grenzt ja auch wieder die anderen Leute aus.“

Als Bauer das sagte, wurde das Geschehen auf dem Platz mal wieder dominiert von eben diesem Verhalten: Da standen sich Spieler Kopf an Kopf gegenüber, wurden Rudel gebildet und versteckte Fouls gespielt. So mancher Beobachter überlegte in diesen Minuten, ob derartige Auswüchse zwingend zum Fußball gehören. Eine gute Frage. Doch völlig verhindern lassen sie sich wohl nicht. Aus Sicht der Aktiven stand ja eine Menge auf dem Spiel – und wenn es drei Punkte in der Bremen-Liga sind.

Die Punkte gingen übrigens an den Bremer SV, der nach Toren von Maxwell Appiah (51.), Alexander Arnhold (81.) und Danny Radke (88.) schließlich deutlich mit 3:0 (1:0) gewann. Doch als sich Hastedts Badara Njie in der Schlussminute frustriert die zweite Gelbe Karte abholte, das Feld also verlassen musste, trat Jabateh Vafing auf den Plan. Freundschaftlich führte der BSV-Stürmer den geknickten Gegner vom Platz. Als wäre es ein Zeichen: Ganz ohne Fairplay funktioniert der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung eben doch nicht.