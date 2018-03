Der deutsche Nationalspieler Ruwen Filus hat ein starkes Turnier gespielt, das ihn trotz des Ausscheidens im Achtelfinale zu einem heißen Kandidaten auf die WM-Teilnahme macht. (Fotos: Kuhaupt)

Ein Deutscher steht an diesem Sonntag bei den German Open in Bremen im Halbfinale. Eigentlich keine Überraschung, wohl aber, wer es ist: Patrick Franziska. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Dimitrij Ovtcharov in der 1. Runde verpasste am späten Sonnabend auch der Weltranglistenerste Timo Boll nach der 1:4-Niederlage gegen den Chinesen Ma Long den Einzug unter die besten Vier. Franziska dagegen feierte einen überraschenden Viertelfinal-Erfolg über den Schweden Kristian Karlsson – und damit in der World-Tour-Serie seinen bislang größten Triumph.

Nachdem Franziska im vierten Satz seinen zweiten Matchball zum 11:7 verwandelt und damit den 4:1-Erfolg perfekt gemacht hatte, fasste sich der 25-Jährige erst einmal ungläubig an den Kopf. Die letzten beiden Bundesliga-Duelle hatte der für Saarbrücken spielende Franziska gegen den Düsseldorfer Karlsson verloren, entsprechend zurückhaltend hatte er sich mittags nach seinem ebenfalls unerwarteten 4:2 (11:9, 9:11, 7:11, 15:13, 13:11, 11:5)-Sieg im Achtelfinale über den Portugiesen Marcos Freitas geäußert. Nach 1:2-Satzrückstand wehrte Franziska im vierten und fünften Durchgang jeweils Satzbälle ab, um im sechsten Satz seine ganz starke Vorstellung zu krönen.

„Wir wissen, dass Patrick auf hohem Niveau spielen kann“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), Richard Prause, „was er hier geleistet hat, ist herausragend.“ Der Sieger genoss derweil seinen Triumph über Karlsson in vollen Zügen. „Ein ziemlich geiles Gefühl“, sagte er, „damit hätte ich, aus der Qualifikation kommend, nicht gerechnet.“ Franziska hat bei der World-Tour-Serie bislang noch nie im Halbfinale eines Platinum-Turniers gestanden – so siedelte er diesen Erfolg nur knapp unter dem Viertelfinal-Einzug bei der Einzel-WM 2015 an. Damals verlor er übrigens 0:3 gegen den Chinesen Xu Xin, auf den er am Sonntag um 10.50 Uhr treffen wird.

Für Franziska ist der Vergleich mit Xu die nächste Zugabe bei einem Turnier, das ihm sichtlich Spaß macht. Mit der Leichtigkeit des Außenseiters, die ihn bislang durch die Hauptrunde geführt hat, will er gegen den Chinesen seine Chance suchen. Er baut dabei auch auf die Unterstützung des Bremer Publikums, das ihn in beiden Partien am Sonnabend mächtig anfeuerte.

Gleiches hatten die Zuschauer auch bei Timo Boll versucht. Doch der 37-Jährige tat sich gegen Ma Long ganz schwer. "Er zwingt einen dazu, Fehler zu machen", sagte Boll nach dem 1:4 (7:11, 7:11, 11:8, 9:11, 15:17), "Ma Long war heute der bessere Spieler." Das stimmte zweifellos. Boll hatte sich mittags beim Sieg über Chuang Chih-Yuan schon unsicher gefühlt, ähnlich trat er zunächst auch gegen Ma Long auf. Als er den dritten Satz dann mit 11:8 gewann und im vierten mit 9:4 führte, schien es die Wende zu sein. Doch weit gefehlt. Der Chinese machte sieben Punkte in Folge und nahm Boll schließlich auch den fünften, sehr spannenden Satz nach 5:10-Rückstand mit 17:15 ab.

Für Boll wäre das Turnier fast schon im Achtelfinale beendet gewesen. Da musste er gegen den Ex-Werderaner Chuang Chih-Yuan im sechsten Satz beim 9:10 ebenfalls schon einen Matchball abwehren, um dann doch noch mit 4:3 (11:3, 9:11, 11:13, 11:6, 9:11, 13:11, 11:7) zu gewinnen. „Ich bin ordentlich gefordert worden und habe auch Glück gehabt“, sagte Boll, der seine letzten beiden Partien gegen den Taiwanesen verloren hatte. Abends dann fehlte ihm gegen einen großartig aufspielenden Ma Long das Glück dann vollständig.

Im Achtelfinale am Mittag war für den dritten Deutschen, Ruwen Filus, Endstation. Der Abwehrspezialist hatte es ebenfalls mit Kristian Karlsson zu tun – und haderte beim 1:4 mit den seiner Meinung nach regelwidrigen Aufschlägen des Schweden. „Aber ich hätte mich darüber auch nicht so sehr aufregen dürfen“, sagte er selbstkritisch. Nach starker Qualifikation und dem Sieg über das japanische Wunderkind Harimoto war aber auch Filus mit den German Open sehr zufrieden.