Dirk Nowitzki verabschiedet sich von den Mavericks-Fans. Foto: Philipp Hülsmann (Philipp Hülsmann / dpa)

„Es wird Spaß machen. Ich werde mit Chips auf der Couch sitzen und die Playoffs genießen“, sagte der 40 Jahre alte Star der Mavericks am Donnerstag in Dallas. Nowitzki, der in seiner Karriere Stammgast in der wichtigsten Phase der Saison war, konnte etwas Wehmut aber nicht verstecken: „Ich vermisse das natürlich. Es ist schon komisch, da nicht mehr dabei zu sein. Die Atmosphäre ist einfach anders.“

Dem Wettbewerb der 16 besten Teams in der nordamerikanischen Profiliga hält der Würzburger für völlig offen. „Der Osten ist so ausgeglichen wie noch nie, so gut wie noch nie“, erklärte Nowitzki. Im Westen sieht er Titelverteidiger Golden State als heißesten Kandidaten auf die fünfte Finals-Teilnahme in Serie: „Im Westen sind für mich die Warriors der Favorit, wenn sie einen Gang hochschalten, wenn sie alle gesund sind, sind sie schwer zu schlagen.“

Zudem sieht sich Nowitzki nach 21 Jahren in den USA auch als Vermittler zwischen seiner alten Heimat Deutschland und seiner neuen Heimat Texas. „Das ist schon Wahnsinn, wie ich Deutschland und Texas zusammengebracht habe. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf“, sagte er. „Viele in Würzburg und Deutschland wissen mehr über Dallas und Texas als vorher und umgekehrt.“ Mit seiner Frau Jessica und den drei Kindern Malaika, Max und Morris will er auch nach dem Ende seiner Karriere weiter in Texas leben.

Ohne die 82 Saisonspiele und den Reisestress in der NBA hat Nowitzki zukünftig aber auch mehr Zeit für Heimatbesuche bei seinen Eltern und Schwester Silke, die allesamt noch in Würzburg wohnen. „Die neue Heimat ist hier, die alte Heimat in Würzburg. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich beide Plätze gerne habe“, sagte er. Sein nächster Heimatbesuch sei für Juli geplant. (dpa)