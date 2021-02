Ligue 1

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nach Sieg gegen Paris: Kovac redet nicht von Meistertitel

AS Monacos Trainer Niko Kovac will trotz der derzeitigen Erfolgsserie seines Teams nichts vom Titelkampf wissen. Obwohl die Monegassen in der französischen Ligue 1 seit über zwei Monaten ungeschlagen und nun Tabellenvierter sind, bleibe das Saisonziel ein Europapokal-Platz.