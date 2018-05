Genauso wie seine Teamkollegen Jaan Pasko, der Sechster wurde sowie Joshua Runge, der als Zehnter ebenfalls in den Top Ten blieb.

Jaan Pasko, Jan Schulz und Joshua Runge (alle Jahrgang 2006) wurden bis zum Stichtag (28. April) in der DSV-Bestenliste über 200 m Lagen in der Region Norddeutschland unter den besten 75 Schwimmern ihres Jahrgangs gelistet. Das Gesamtpaket der zu absolvierenden Strecken bestand aus 200 m Lagen, 400 m Freistil sowie 50 m Beine, 100 m und 200 m ganze Lage der gewählten Hauptlage. Jaan Pasko und Joshua Runge traten in der Disziplin Schmetterling und Jan Schulz in Brust an. Der erste Wettkampftag hielt für alle Starter die Strecken 200 m Lagen und 200 m der Hauptlage bereit. Während Pasko und Runge hinter ihren Bestzeiten blieben, was zum Ende des Wettkampftags noch keine großen Auswirkungen auf die Zwischen-Platzierungen hatte, verbesserte sich Schulz auf beiden Strecken um jeweils zwei Sekunden.

Tags darauf stand zuerst die ungeliebte Disziplin 50 m Beine auf dem Programm, danach kam der Endspurt mit 100 m Hauptlage und zum Abschluss die 400 m Freistil. Schnell zeichnete sich bei den Dreien ab, dass eine Platzierung in den Top Ten möglich ist. Gerade bei Jan Schulz, der alle Strecken souverän unter Bestzeit schwamm – die 400 m Freistil unterbot er in 5:37,31 Minuten um fast zwölf Sekunden – kam eine Platzierung in den Top Five in greifbare Nähe. Und es hatte tatsächlich gereicht. Jans respektable Ergebnisse und neue Bestzeiten wurden mit dem vierten Platz (von 13) belohnt. Ebenfalls zufrieden mit ihren Platzierungen waren Jaan Pasko und Joshua Runge die auf die Ränge sechs und zehn (von 15) kamen.