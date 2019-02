Findorff

Nachwuchshandball bei der SG Findorff

Olaf Kowalzik

Findorff. Handball ist spätestens seit der Männer-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark cool und in. Wer auch einmal nach der Lederkugel greifen will und vor allem den Jahrgängen 2006 bis 2008 angehört, der kann dies gerne unverbindlich bei der SG Findorff ausprobieren.