des Gesamtklassements hervorragend. Der Sieg ging an Westfalen I. Als beste Bremer Reiterin belegte die 15-jährige Rebecca Achelis (Bremer RC) auf Delano in der Einzelwertung den 15. Rang.

Der viertägige Wettkampf forderte den Teilnehmern alles ab. „Niemand in meiner Mannschaft hatte zuvor jemals einen solchen Kurs im Gelände gesprungen“, sagte Inken Tittel, deren Schützlinge sich im Gelände dann aber genau so aufmerksam zeigten wie in allen anderen Abschnitten der Meisterschaft. Zum Auftakt in der Theorieprüfung erhielten die Bremer schon mal volle Punktzahl – ein Start nach Maß. Anschließend standen der 2000-Meter-Geländelauf und die Dressur auf dem Programm – letztere auch mit besonderen Anforderungen: allein, auswendig, ohne Gerte und inklusive Einreiten. „Vielseitigkeit eben“, wie Inken Tittel es formulierte.

Die 15-jährige Viktoria Pragal (RV Hubertus) auf Liz, die elfjährige Emily Honermeier (RC Wümme) auf Cisko und Rebecca Achelis sorgten im Gelände für die besten drei Ergebnisse des Teams, sodass die Ritte des 13-jährigen Joshua Dietze (RG Schimmelhof) auf Nobody von der Mühle und der Zwölfjährigen Anna Pragal (RV Hubertus) auf Sultan nicht in die Wertung einflossen. Am letzten Tag stand zunächst das Vormustern an – die Vorstellung der auf Hochglanz gestriegelten Ponys an der Hand ihrer Reiter. Rebecca Achelis und Delano machten das so gut, dass die Richter ihnen die Topnote 10,0 gaben. Das Stilspringen schloss den Wettkampf ab.