Zeitgleich rudern auf der Großen Bremer Regatta für Junioren- und Seniorenruderer zwischen der Carl-Carsten-Brücke dem zum DLRG-Turm. „50 Helfer sind im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.“, berichtet Regattachefin Sibylle Maaß von der JuM. Die letzten Bojen und Markierungen werden am Freitag bereits durch das Helferteam gesetzt. Es folgen zwei Tage mit vollem Programm auf dem Wasser – und in kleinen Regattadorf neben dem Badestrand mit Verpflegung und Information für Aktive und Betreuer. Rennen gibt es am Sonnabend von 9.30 bis 18.30 Uhr. Sonntag folgen weitere Wettbewerbe zwischen 8 und 15.30 Uhr. Zuschauer sind am See willkommen, der Eintritt ist frei.