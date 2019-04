Die Mannschaft um das Trainergespann Marcel Gaytan und Eris Dashi steht punktgleich mit dem Tabellenführer Neurönnebecker TV (bei zwei Spielen weniger) 13 Zähler vor dem Tabellenvierten SC Weyhe II. Eiche Horn II auf dem dritten Platz kann nicht aufsteigen, da deren erste Herrenmannschaft bereits in der Kreisliga A spielt.

Hemelingens Mannschaftskapitän Marcel Gaytan-Manriquez ist sehr zufrieden: „Was auf dem Papier so einfach aussieht, ist das Ergebnis von viel Training und Arbeit. So haben wir seit Beginn der Rückrunde gesundheits- und arbeitsbedingt mit vielen Ausfällen zu kämpfen – gerade in der Abwehr müssen wir ständig improvisieren und rotieren. Blickt man auf die Tabelle, merkt man davon aber nichts, denn mit gerade einmal 32 Gegentreffern haben wir die beste Verteidigung der Liga. Dies spricht für die ganze Mannschaft, denn niemand ist sich zu schade, um der Mannschaft auf der Position zu helfen, auf der er gebraucht wird. Sollten wir uns zur nächsten Saison noch auf zwei Positionen ­verstärken können, so sehe ich nicht, warum in der Kreisliga A Schluss sein sollte. Die Mannschaft hat Blut geleckt, und mittelfristig gehört ein Team wie wir einfach in die Bezirksliga.“

Wer sich persönlich von der Qualität der Mannschaft überzeugen möchte, kann sich am Sonntag, 28. April, im Auswärtsspiel bei FC Union 60 ein Bild davon machen. Am Mittwoch, 1. Mai, findet dann das Nachbarschaftsderby gegen die SG Arbergen-Mahndorf auf der SPA Mahndorf (15 Uhr) statt.