Die Japanerin Naomi Osaka unterliegt im Achtelfinale der US Open Belinda Bencic aus der Schweiz. Foto: Frank Franklin Ii/AP (Frank Franklin Ii / dpa)

Die Tennisspielerin aus Japan, die sich im vergangenen Jahr in einem denkwürdigen Endspiel gegen Serena Williams aus den USA durchgesetzt hatte, musste sich in New York der Schweizerin Belinda Bencic mit 5:7, 4:6 geschlagen geben. Bencic nutzte nach 87 Minuten ihren ersten Matchball. (dpa)