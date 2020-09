Erster Matchball sitzt: Naomi Osaka jubelt nach ihrem Finaleinzug. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa (Frank Franklin II / dpa)

Die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Japan entschied das Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 für sich. Nach 2:08 Stunden verwandelte Osaka ihren ersten Matchball. „New York ist wie eine zweite Heimat für mich. Auf diesem Court fühle ich mich wohl, ich liebe die Atmosphäre hier, auch wenn in diesem Jahr traurigerweise keine Zuschauer dabei sein dürfen“, sagte Osaka noch auf dem Platz.

Im Finale am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) bekommt sie es entweder in einer Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren mit der Amerikanerin Serena Williams oder Victoria Asarenka aus Belarus zu tun. Osaka strebt ihren dritten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019 an.

Sie nutzte ihren Auftritt erneut, um gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu protestieren. Während des Interviews trug sie eine Mund-Nase-Maske, auf der der Name von Philando Castile stand. Der Afroamerikaner war Anfang Juli 2016 im Alter von 32 Jahren bei einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Minnesota von einem Polizisten erschossen worden. Seine Freundin hatte dies live mit ihrem Smartphone übertragen. Vor dem Turnier hatte Osaka gesagt, sie habe sieben Masken mit unterschiedlichen Namen dabei. Sie hoffe, dass sie alle tragen könne - was ihr durch den Final-Einzug gelungen ist.

Brady stand erstmals bei einem der vier wichtigsten Turniere im Halbfinale. Die Weltranglisten-41. hatte im Achtelfinale die Kielerin Angelique Kerber bezwungen. Die 25 Jahre alte Brady wird von Michael Geserer trainiert, dem früheren Coach von Julia Görges.

© dpa-infocom, dpa:200911-99-513961/3 (dpa)