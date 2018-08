Größer, schicker, besser – so sehen viele Hamburger ihre Stadt im Vergleich mit Bremen. Doch seit die Hamburger nicht mal mehr Erstliga-Fußball zu bieten haben, werden die Töne an der Elbe moderater. Bei den beliebtesten und besucherstarken Sportarten hat Bremen längst die Nase vorn, denn dort hat Hamburg keinen einzigen Erstliga-Klub mehr im Angebot.

Doch daraus zu folgern, dass Bremen jetzt Hamburg als Sportstadt Nummer eins im Norden abgelöst hat, ist leider falsch. Denn der Sport ist natürlich mehr als Fußball, Eishockey oder Basketball. Viele Athleten sind in den vergangenen Wochen um EM-Medaillen gelaufen, geschwommen, gesprungen oder gefahren. Doch bis auf den Gold-Schwimmer Florian Wellbrock hat man vergeblich nach Bremern gesucht.

Der Leistungssport in der Breite der Disziplinen hat in Hamburg einen anderen Stellenwert als in Bremen, wo noch immer vergeblich um ein Haus der Athleten und Akzeptanz in der Politik gekämpft wird. Und mit der Häme, dass der große HSV nur noch zweitklassig ist, kann man in Bremen auch keine Medaillen gewinnen.