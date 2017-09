US-Präsident Donald Trump hat in seiner Kritik an Protesten in der National Football League (NFL) noch einmal nachgelegt und die Profiliga verschmäht. "Die Einschaltquoten der NFL sind stark gefallen, außer wenn das Spiel beginnt und die Leute einschalten, weil sie sehen wollen, ob unser Land verächtlich behandelt wird", schrieb Trump am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter.

Trump hatte in den vergangenen Tagen harsche Kritik an Spielern geübt, die während des Abspielens der Nationalhymne aus Protest knien. Die Aktionen begannen 2016 als Symbol gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.

Am Freitag und am Wochenende hatte Trump in einer Rede und in einer Serie von Tweets NFL-Teambesitzer aufgefordert, solche "Hurensöhne" zu feuern, die während der Nationalhymne nicht stehen. Das hatte über die Liga hinaus große Empörung ausgelöst.

In den vergangenen Tagen setzten sich die Proteste fort. Am Montag kniete die Mannschaft der Dallas Cowboys gemeinsam mit ihrem Besitzer Jerry Jones vor einem Spiel. Sie standen jedoch auf, bevor die Hymne begann. Für die Aktion erntete das Team Buhrufe aus dem Publikum. Trump erklärte dazu, es seien die lautesten gewesen, die er jemals gehört habe. Es sei jedoch ein Fortschritt, dass die Spieler für die Hymne aufgestanden seien, schrieb er in einer weiteren Twitternachricht.

Spurs-Coach Gregg Popovich kritisiert den US-Präsidenten Donald Trump. Foto: Eric Gay (dpa)

Basketball-Coach Gregg Popovich kritisiert Trump

Basketball-Coach Gregg Popovich kritisierte US-Präsident Donald Trump für dessen Verhalten im Streit um protestierende Profi-Sportler scharf.

„Unser Land ist eine Peinlichkeit für diese Welt“, sagte der Trainer der San Antonio Spurs beim ersten offiziellen Medientag der neuen Saison. Trump hatte zuletzt Spieler aus der American-Football-Liga NFL für deren Nationalhymnen-Protest kritisiert und die Einladung an NBA-Meister Golden State Warriors zum obligatorischen Meisterschaftsbesuch im Weißen Haus zurückgezogen.

Trump verhalte sich „wie ein Sechstklässler, der in seinem Hinterhof eine Party veranstalten will und feststellt, dass jemand nicht kommen will und ihn deshalb wieder auslädt“, sagte Popovich. Warriors-Star Stephen Curry hatte zuvor öffentlich klar gemacht, dass er Trump nicht seine Aufwartung machen wolle. Auch mehrere Teamkameraden hatten wenig Neigung gezeigt. (dpa)