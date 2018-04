Die Houston Rockets um Superstar James Harden (l) gewannen in Minneapolis. Foto: Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune (dpa)

Rockets-Superstar James Harden war mit 36 Punkten Topscorer im vierten Spiel der Erstrunden-Serie, Rockets-Spielmacher Chris Paul steuerte 25 Punkte bei. Aufseiten der Gastgeber überzeugte Karl-Anthony Towns mit 22 Punkten und 15 Rebounds. In der Best-of-Seven-Serie liegt der Titel-Mitfavorit mit 3:1 in Führung. Mit einem Heimsieg in Spiel fünf am Mittwoch könnte Houston in die zweite Runde einziehen.

Dagegen stehen die Oklahoma City Thunder vor dem Aus. Die Utah Jazz besiegten das Team um OKC-Star Russell Westbrook 113:96 (58:52) und führen in der Best-of-Seven-Serie ebenfalls mit 3:1 nach Spielen. Jazz-Rookie Donovan Mitchell verbuchte 33 Punkte beim Heimerfolg seines Teams. Das fünfte Spiel wird am Mittwoch in Oklahoma City ausgetragen. (dpa)