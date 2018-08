Das Foto täuscht ein wenig: In Glasgow schien wie hier an der BMX-Strecke nicht immer nur die Sonne. (Joel Marklund/dpa)

Zum Abschluss des großen Sportlertreffens präsentiert sich Glasgow wie so oft in den letzten elf Tagen: Der Himmel über Schottlands größter Stadt ist bedeckt, bei frischen 16 Grad geht feiner Nieselregen nieder – neu ist nur der Nebel, der am letzten Tag der European Championships erstmals durch die Straßen zieht. Leonie Beck beobachtet die Szenerie am Sonntagmorgen vom Mannschaftshotel südwestlich der City aus, wie schon die ganze Woche über. „Viel Sonne gibt’s hier nicht“, stellt die Freiwasserschwimmerin eindeutig fest. Ehe sie sofort hinterher schiebt: „Aber gut organisiert war’s.“

Gefallen haben der 21-Jährigen auch die Mahlzeiten im Teamquartier in der Argyle Street und das Drumherum. „Bei uns im Essenssaal“, erzählt sie, „lief immer der Fernseher. Da konnte man dann mal ein bisschen Wasserspringen, Synchronschwimmen oder Turnen schauen – Sportarten, die sonst nicht so bekannt sind.“

Dem immer noch größer werdenden Giganten Fußball wollten die Erfinder der European Championships, der Schweizer Marc Jörg und der Brite Paul Bristow, etwas entgegensetzen. Ihren Wunsch, Turner oder Schwimmer nicht komplett von der Bildschirmfläche verschwinden zu sehen, betrachten sie fürs Erste als erfüllt. „Es ist, als seien die traditionellen Sportraten neu entdeckt worden“, schwärmt Jörg. Am Sonntag ging das Doppel-Event in Glasgow und Berlin zu Ende. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in vier Jahren eine zweite Auflage gibt, ist groß.

Hamburg hat bereits Interesse bekundet – wobei Marc Jörg auf einen entscheidenden Vorteil des kleinen, feinen Events verweist: „Unser Modell basiert darauf, keine teuren, neuen Bauten zu errichten. Wir müssen daher nach intelligenten Lösungen suchen.“ Ein neuralgischer Punkt dabei ist die Errichtung eines Athletendorfs, ähnlich wie bei Olympia. Einzelne Sportler bemängelten den fehlenden Austausch mit den Athleten anderer Disziplinen. Andererseits ist der geringe Aufwand, den Glasgow als Gastgeberstadt des erfolgreichen Auftakts betreiben musste, ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Unterschied zu den European Games 2015 in Baku.

Das findet auch Henning Lambertz. Am vorletzten Finalabend der Beckenwettbewerbe steht der Chefbundestrainer hinter den Kulissen des etwas in die Jahre gekommenen Tollcross International Swimming Centre – und betont: „Ich finde es super, dass hier ein erster Aufschlag gemacht wurde und die Sache auf allen Ebenen wunderbar funktioniert hat.“ Alle Übereifrigen warnt der 47-Jährige aber zugleich vor: „Ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, daraus eine Form zu machen, bei der doch wieder so etwas wie ein olympisches Dorf aufgebaut wird. Denn dann reden wir über eine Kostenexplosion sondergleichen.“

Findet so ein Multi-EM jedenfalls in einer quicklebendigen, unaufgeregten und uneitlen Metropole wie Glasgow statt, wo an jeder Ecke hochbegabte Straßenmusiker mit kraftvollen Stimmen Open-Air-Konzerte geben, wird sie getragen von einem dezenten, leichten Flair – das man von den Olympischen Spielen längst nicht mehr kennt.

In Deutschland haben Sport und Politik generell großes Interesse daran, regelmäßig internationale Großereignisse zu veranstalten. Der einerseits sehr attraktive Charakter der European Championships, gepaart mit einem überschaubaren Aufwand, ist dabei wie gemalt für ein Land, in dem die Bewerbungen von Hamburg für die Sommerspiele 2024 und von München für die Winterspiele 2022 zuletzt an Referenden scheiterten.

Insgesamt verfolgten weit über 400.000 Zuschauer die European Championships live, rund 75 Prozent davon verbuchten die Leichtathleten bei ihren Wettbewerben in Berlin. Und wer nicht im Stadion, im Bahnrad-Oval oder an der Regattastrecke saß, bekam von den TV-Sendern in Europa täglich bis zu zehn Stunden Berichterstattung serviert. Den Sieg des neuen deutschen Schwimmstars Florian Wellbrock aus Bremen über 1500 Meter Freistil verfolgten in der Heimat 2,6 Millionen TV-Zuschauer, bei den letzten Beckenfinals am Donnerstag saßen sogar 2,81 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten.