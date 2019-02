Ein späterer Einstieg ist auch möglich. Kinder ab drei Jahren lernen in diesen Gruppen spielerisch den Umgang mit dem Pony. Dazu gehören unter anderem das Führen, Putzen und sogar das Reiten oder Voltigieren an der Longe. Die fortgeschrittenen Kinder können sogar im Trab und Galopp reiten und lernen dabei das Gleichgewicht auf dem Pony zu halten. Bei schönem Wetter wird auch schon einmal ein kleiner Ausritt oder bei Schnee eine Schlittenfahrt mit dem Pony in die Osterholzer Feldmark gewagt. Eine Gruppe besteht aus fünf bis sieben Kindern, die von einer erfahrenen Ausbilderin betreut werden. Informationen gib es dienstags bis freitags 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 45 11 48 oder im Internet unter www.schimmelhof.net.