30 bis 17.30 Uhr stehen Kinder und Jugendliche von vier bis 16 Jahre auf acht Rollen im Rollsportstadion in der Pauliner Marsch. Donnerstags von 19 bis 20 Uhr lernen alle ab 16 Jahre, sich auf Rollschuhen elegant zu bewegen. Interessierte können ohne Anmeldung einfach zu den Trainingszeiten für eine Probeeinheit ins Rollsportstadion kommen. Rollschuhe zum Verleihen bis Größe 41 hält die Abteilung vorrätig. In den Kursen sind alle Leistungsniveaus vertreten. Die Trainerinnen teilen sich die Gruppe entsprechend dem individuellen Können auf. Wer sich geschickt anstellt, kann relativ schnell auch in Wettbewerben starten. Bereits für Anfänger gibt es Startgruppen. Allerdings müssen alle Athletinnen, die einen Start bei Wettbewerben anstreben, Mitglied in der Roll- und Eissport-Abteilung von Bremen 1860 werden.