Ab Januar 2020 sind alle Termine von fortlaufenden Tanzkreisen belegt. Die Tanzabteilung der Sportgemeinschaft Arbergen-Mahndorf bietet künftig immer dienstags in Oyten im „Zum Alten Krug“, Hauptstraße 96, eine Tanzgruppe an. Vom 22. Oktober bis 3. Dezember von 21 bis 22 Uhr wird es letztmalig einen Schnupperkursus für bis leicht Fortgeschrittene geben. Paare, die in dieser Gruppe tanzen, sollten die Grundschritte in den Standard- und Lateintänzen können, sowie Foxtrott und Discofox. Dieser Schnupperkursus geht über sieben Unterrichtstermine, der achte Termin wird am 17. Dezember der „Weihnachts-Tanzabend“ sein. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Ab Januar 2020 wird diese 21-Uhr-Gruppe in den Verein überwechseln. Sollte man mal verhindert sein, besteht die Möglichkeit im Parallelkursus am Sonntag in Horn-Lehe seine Stunde nachzuholen. Für alle, die schon mehr Tanzerfahrungen haben, laufen in Oyten dienstags drei verschiedene Vereins-Tanzgruppen und montags weitere vier Tanzkreisgruppen im Gasthaus Gerken, Uphuser Heerstraße 55 in Uphusen. Anmeldungen ab sofort bei Anja Gading unter 01 63 / 718 85 54.