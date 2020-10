American Football

NFL: Chiefs gewinnen verschobenes Duell gegen Patriots

Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in der nordamerikanischen Football-Liga NFL als erstes Team in der Geschichte zum vierten Mal in Serie mit vier Siegen in eine Saison gestartet.