NHL: Draisaitl siegt mit Edmonton nach Penaltyschießen

Die Edmonton Oilers mit Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL die kleine Hoffnung auf eine Playoff-Teilnahme am Leben erhalten. Die Kanadier feierten gegen die New York Islanders einen 2:1 (0:0,0:0,1:1)-Heimsieg nach Penaltyschießen.