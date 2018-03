Feierte sein Comeback im Trikot der Anaheim Ducks: Korbinian Holzer (l). Foto: Jeff Mcintosh/The Canadian Press (dpa)

Topscorer im Team der Penguins war Jake Guentzel, der ein Tor (59. Minute) und zwei Vorlagen verbuchen konnte. Die weiteren Treffer erzielten Jewgeni Malkin (10.), Patric Hörnqvist (18.), Sidney Crosby (36.) und Derick Brassard (43.). Der Titelverteidiger belegt mit nun 89 Punkten weiter den zweiten Rang in der Metropolitan Division.

Nationalmannschafts-Kollege Korbinian Holzer feierte bei seiner Rückkehr in das Team der Anaheim Ducks einen 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Auswärtssieg gegen die Calgary Flames. Für den 30-jährigen Münchener war es der erste NHL-Einsatz seit dem 6. Februar. Holzer spielte zuletzt für das Farmteam der Ducks, die San Diego Gulls, in der American Hockey League. Anaheims Torhüter John Gibson wehrte alle 29 Schüsse auf sein Tor ab und blieb in der laufenden Saison zum vierten Mal ohne Gegentreffer. Die Ducks liegen mit 88 Punkten auf dem dritten Platz in der Pacific Division. (dpa)