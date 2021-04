Eishockey

NHL: Sturm mit zwei Scorerpunkten bei Minnesotas Sieg

Der Augsburger Nico Sturm hat den Minnesota Wild in der NHL mit einem Tor und einer Vorlage zu einem 4:1 gegen die Arizona Coyotes verholfen. Der Erfolg war für das Team ein großer Schritt in Richtung Teilnahme an den NHL-Playoffs und bereits der fünfte Sieg in Serie.