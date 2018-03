Eishockey-Profiliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

NHL-Goalie Greiss glänzt bei New Yorks Sieg gegen Carolina

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich gegen die Carolina Hurricanes mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) durch.