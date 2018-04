Torhüter Philipp Grubauer verlor mit den Washington Capitals. Foto: Scott Taetsch/CSM via ZUMA Wire (dpa)

Das Team aus der US-Hauptstadt musste sich den Columbus Blue Jackets mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Den Siegtreffer für die Gäste aus Ohio erzielte Artemi Panarin nach knapp sechs Minuten in der Overtime. Grubauer konnte 23 von 27 Schüssen auf sein Tor abwehren. Durch den Erfolg liegt Columbus in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird am Sonntag ebenfalls in Washington ausgetragen.