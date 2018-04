Düsseldorf. Der Superstar ist da: Timo Boll. Aber wo steckt der Mann, dem für diesen Tischtennis-Nachmittag die Rolle des Hauptdarstellers zugedacht ist? Omar Assar, die Nummer zwei des SV Werder Bremen, die in der neuen Saison für Borussia Düsseldorf in der Bundesliga starten wird, flackert nur auf der Video-Leinwand im Arag-Centercourt. „Er fühlt sich körperlich nicht gut“, erklärt Werder-Trainer Cristian Tamas. „Deshalb haben wir schon am Sonnabend entschieden, ihn nicht mitzubringen.“ Zumal eines klar ist: Auch mit dem Ägypter würden die Bremer beim deutschen Rekordmeister nichts einfahren. „Wenn Timo spielt“, sagt Cristian Tamas, „brauchen die anderen beiden nur einen Punkt zu holen. Er befindet sich in der Form seines Lebens.“ Die anderen beiden, die Schweden Kristian Karlsson und Anton Källberg, ergattern aber sogar zwei Zähler, so dass sich die Borussia mit 3:0 durchsetzt.

Omar Assar fehlt

Auch die 1100 Zuschauer halten erfolglos Ausschau nach ihrem Neuen. Hat dieser womöglich gekniffen? „Er ist keiner, der sich versteckt, sondern einer, der kämpft und beißt“, sagt Andreas Preuß, der Manager der Düsseldorfer. „Ich könnte jetzt sagen: Ich werde Omar noch oft genug sehen. Aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ihn gerne heute gesehen – und unsere Zuschauer auch.“

Es gibt allerdings einen, dem von dieser Borussia-Enttäuschung überhaupt nichts anzumerken ist: Timo Boll. Und die Nummer drei der Weltrangliste glaubt auch nicht, dass der nationale Düsseldorfer Vorsprung dank der Verpflichtung des Ägypters noch größer wird. „Ich denke, dass wir unser Level in etwa halten werden“, erklärt er. „Omar Assar ist ein Mann, der ein gutes Niveau spielen kann. Gerade für unsere schwedischen Spieler ist es wichtig, dass sie einen guten Trainingspartner haben. Ich bin ja nicht so häufig hier.“

Apropos Niveau: Der Spitzenreiter hat eines, das Cristian Tamas schwärmen lässt. „Die ganze Mannschaft befindet sich momentan in einer herausragenden Verfassung“, sagte er. Nichtsdestotrotz hatte sich der Werder-Trainer, der nach dem 14. Spieltag mit seinem Team auf Rang fünf nun zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Ochsenhausen und dem Tabellenvierten Saarbrücken liegt, für den Ausflug in die Karnevalsstadt etwas mehr gewünscht. „Aber“, sagte der 38-Jährige auch gleich, „wir haben die Düsseldorfer nicht zum günstigsten Zeitpunkt erwischt.“

Kein Rezept gefunden

Und das bekam auch gleich Bremens Nummer eins zu spüren. Zwar holte Bastian Steger den einzigen Satz fürs Werder-Team, stand aber dennoch im Duell der 36-Jährigen gegen Timo Boll, der im Arag-Centercourt sogar als WLAN-Passwort dient, auf verlorenem Posten. „Es ist schwierig, ein Rezept gegen Timo zu finden“, meinte Bastian Steger. „Selbst, wenn du gute Bälle spielst, ist er noch da und bringt sie zurück. Oder noch besser.“ Es war phasenweise fast schon irre, wie sich Timo Boll regelmäßig mit sensationellen Schlägen aus Situationen befreite, in denen er in großer Bedrängnis schien. „Er ist der beste Spieler der Liga“, erklärte Cristian Tamas. „Das hat er heute wieder bewiesen.“ Eindrucksvoll.

Dass dieses 11:6 aus dem dritten Abschnitt der einzige Bremer Satzgewinn bleiben sollte, damit hatte Cristian Tamas nicht gerechnet. Zumal Hunor Szöcs seine Partie im Hinspiel gegen Düsseldorfs Kristian Karlsson gewonnen hatte. Doch er brachte seine Offensivqualitäten nicht durch. Oder besser: erst viel zu spät. „Er hat viel zu viele einfache Fehler gemacht und erst nach dem 4:10 im dritten Satz so gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagte der Werder-Trainer. Zwar wehrte der 25-jährige Rumäne, der reichlich Probleme mit den Düsseldorfer Bällen hatte, sieben Matchbälle ab, musste sich dann aber mit 12:14 geschlagen geben.

Zumindest einen Satzgewinn hatte sich Cristian Tamas auch von Florent Lambiet erhofft. Doch erstens hatte der Belgier im Bremer Team enorme Schwierigkeiten mit den mit extrem viel Schnitt servierten Aufschlägen Anton Källbergs, und zweitens verpasste er es, aus seinen Vorteilen im ersten und zweiten Satz Kapital zu schlagen. „Mindestens einen davon hätte er nach Hause bringen müssen. Florent hat aber trotzdem ein super Spiel gemacht und gezeigt, dass er Potenzial hat“, sagte Cristian Tamas, während Timo Boll und seine Teamkollegen zu diesem Zeitpunkt fast mehr Stress hatten als während der Partie. Sie mussten viele Autogramme schreiben und in unzählige Kameras lächeln.