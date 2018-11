Habenhauserinnen verlieren 21:28

Nichts zu holen beim VfL Stade

Christian Markwort

Bremen. Sauer war Lars Röwer nach der 21:28 (6:12)-Heimniederlage in der Handball-Oberliga der Frauen gegen Spitzenreiter VfL Stade nicht – enttäuscht zeigte sich der Trainer des ATSV Habenhausen lediglich von der ersten Halbzeit. „Die Spielerinnen haben vermutlich viel zu großen Respekt vor dem Absteiger aus der dritten Liga gehabt“, konstatierte der Coach, „was sich besonders in der mickrigen Ausbeute im ersten Durchgang sowie an unseren erzielten Siebenmetern ablesen lässt.