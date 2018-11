Pascal Hinrichs wurde gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II ­ordentlich rangenommen. Mitte der zweiten Hälfte war das Spiel für ihn nach einem komplizierten Nasenbeinbruch ­beendet. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Oaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Der Blondschopf hatte Mitte der zweiten Hälfte einen Schlag des Schwaneweders Florian Fronz ins Gesicht bekommen und sich dabei unter einer kräftigen Blutung einen komplizierten Nasenbeinbruch zugezogen. Damit steht er seiner Mannschaft voraussichtlich bis März 2019 nicht zur Verfügung. Den abwehrstarken Adrian Rüttjerott plagen zudem wieder verstärkt Schulterprobleme.

„Kaum habe ich mir zwei Neue in den Kader geholt, verpufft der Effekt auch schon durch die nächsten beiden Ausfälle“, sagte SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Er hatte sich aus der Reserve erneut den jungen Linkshänder Jonas Pfeiffer geangelt, außerdem spielte sich von der Björn Bischof in der ersten Mannschaft vorerst fest. Der verlieh nicht nur der SVGO-Abwehr enormen Halt sondern übernahm auch im Angriff immer wieder die notwendige Verantwortung. Mit sieben Treffern war er zu Recht der wurfgewaltigste Bremer Angreifer.

Doch gegen die Verstärkung des Gastgebers war beim Langer-Team kein Kraut gewachsen. Die Niedersachsen hatten sich unter anderem mit Thorin Helfers und Marc Blum an zwei Spielern aus ihrem Verbandsliga-Kader bedient, die zusammen zwölf Tore erzielten. Auch in der Abwehr gab es an den beiden Brocken kaum ein Vorbeikommen.

„Ohne die beiden hätte Schwanewede gegen uns nicht gewonnen“, war Holger Langer überzeugt. Er hegte deswegen aber keinen Groll: „Ich würde es in deren Situation wohl nicht anders machen, wenn ich es könnte.“ Letztendlich waren die Gäste an ihrem Dilemma ohnehin selbst schuld, da sie einige wichtige Male am HSG-Keeper Parathan Sivanathan scheiterten und vor dessen Kasten selbst vier Strafwürfe versiebten. „Für mich ist das unverständlich, weil gerade das Siebenmeterwerfen immer ein fester Bestandteil unseres Trainings ist“, sagte Holger Langer.

Bei einem besseren Resultat hätten die Gelb-Blauen vielleicht auch noch Einspruch gegen die Spielwertung einlegen können, da der Torschiedsrichter einen erfolgreich verwandelten Siebenmeter von Steven Hinrichs anpfiff, was der Feldschiedsrichter nach der Ausführung monierte. Gemäß des Regelwerks hätte nämlich er den Strafwurf anpfeifen müssen. Also wurde der Wurf noch einmal wiederholt und Hinrichs scheiterte damit diesmal am HSG-Torwart Parathan Sivanathan, danach bekam das Bremer Spiel für kurze Zeit einen Knacks.

Beim 17:23 waren die Aussichten der Gelb-Blauen mehr als düster, sie gaben aber nicht auf und kamen durch das Tor von Björn Bischof bis auf 20:23 an den Gastgeber heran (43.). Die Tuchfühlung riss nach dem 22:25 von Steven Hinrichs wieder ab, da dem SVGO innerhalb von fünf Minuten nur noch ein Treffer gelang und der Gastgeber auf 31:24 enteilte (52. Minute).

„Wir haben den Zuschauern aber wenigstens ein gutes Spiel geboten“, sagte der SVGO-Schlussmann Bastian Entelmann und versuchte sich damit über den tragischen Ausgang hinwegzutrösten. Am 17. November geht es für das Langer-Team zuhause gegen den Tabellendritten TV Schiffdorf um die nächsten wichtigen Punkte.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann (4), Pfeiffer (1), P. Hinrichs (3), Bülow (3), Arkulary (2), Rüttjerott, Langer (2), S. Hinrichs (2), Hergert (1), Behrmann (5/3), Bischof (7).