Werders Toptorschützin Nina Engel gelangen in den beiden jüngsten Spielen insgesamt 16 Treffer. Zum Sieg reichte es aber nur gegen Neuenhaus-Uelsen. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Damit nehmen die Grün-Weißen in der Tabelle zurzeit mit 6:4 Zählern den dritten Platz hinter dem punktgleichen BV Garrel ein. Die ersten beiden Teams dieser höchsten Nachwuchsspielklasse spielen nach der Punktspielrunde um die Deutsche Meisterschaft weiter.

Das Topspiel in Garrel genau um diese Platzierung war im Grunde genommen schon nach einer Viertelstunde entschieden. Da hatten die Niedersachsen einen überlegenen 11:4-Lauf hingelegt, nachdem Werder noch nach 27 Sekunden durch Nina Engel mit 1:0 in Führung gegangen war.

„Wir haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, bedauerte Werders Trainerin Carolin Pleß. Ihre Mannschaft wurde schnell dafür bestraft, dass sie vorne gegen den Tabellennachbarn zu unkonzentriert abgeschlossen hatte und hinten nicht als Team agierte. „Dadurch haben wir viele einfache Tore zugelassen“, monierte „Caro" Pleß.

Der Neun-Tore-Pausenrückstand wuchs im zweiten Durchgang nur noch um einen weiteren Treffer an. Trotzdem wird es für Werders Talente schwer, das im Rückspiel am Sonnabend um 15.30 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle gegen denselben Gegner wieder gerade biegen zu können. Schließlich entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung.

Zwei Tage später stellte das sieglose Schlusslicht SG Neuenhaus-Uelsen für die Grün-Weißen keine Hürde dar. Sie feierten mit dem Treffer von Tony Schluroff zum 19:4 einen Auftakt nach Maß, wobei vor allem ihre Abwehr einen starken Eindruck hinterließ (24.). „Im ganzen Spiel nur elf Gegentore zu kassieren, zeugt von einer super Konzentrationsleistung in der Deckung“, lobte Carolin Pleß. Sie war aber auch mit der „soliden Vorstellung des Angriffs" zufrieden.

Bei aller Deutlichkeit des Erfolges erinnert die Werders Trainerin aber auch daran, „dass wir uns im Rückspiel am Sonnabend zuhause gegen Garrel weiter steigern müssen, wenn wir die Punkte in Bremen behalten wollen.“

SV Werder Bremen: Hohmann, Hinrichs; Kreft (1), Budde (3), Ließmann, Mosel (4/1), Behrens (2), Engel (16/2), Schluroff (8), Rißland (15), Wehlau, Mackowiak, Standke (4), Dörgeloh (7).