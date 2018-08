„Da wir nur mit acht Feldspielern und zwei Torhütern angetreten waren, wurde uns in der Abwehr die ein oder andere Alternative aufgezeigt, die wir sonst nicht entdeckt hätten“, erklärte der SVGO-Trainer Holger Langer. Er meinte damit vor allem Björn Bischof, der in seinem Team normalerweise als Bollwerk auf der Abwehr-Halbposition fungiert. Diesmal musste er notgedrungen als defensiver Vorgezogener ran und machte seine Arbeit dort ausgezeichnet. „Daher überlege ich auch, ihn vorne mit reinzunehmen und darauf zu trainieren“, verriet der Coach. Philip Schmidt und Kamil Arkulary entpuppten sich wiederum in der 6:0-Deckung als Alternativen im Innenblock. Wenig begeistert war Holger Langer dagegen über den 12:20-Rückstand im ersten Durchgang, auch wenn sich die ungewohnte Formation natürlich erst einmal finden musste. „Wir müssen es auswärts schaffen, von vornherein wach in die Partie zu gehen“, fordert er von seinen Spielern.

Nach dem Seitenwechsel klappten bei den Gästen die Absprachen besser, sodass sie den zweiten Durchgang nur mit 11:13 verloren. Bei allem bisherigen Trainingsfokus auf die Abwehr müssen die Nordbremer dort aber immer noch einiges nachlegen, was nicht zuletzt die 33 Gegentreffer zeigten. „Der Weg stimmt im Moment, aber am Ziel sind wir noch nicht“, gibt Holger Langer zu.