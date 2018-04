Heiko Heinze, der bereits kommissarisch als Fest- und Veranstaltungswart ein Jahr im Vorstand tätig war, übernimmt ab sofort das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Neuer Pressewart für den Club wird Gerald Kress. Die bisherige Schatzmeisterin Ines Heidmann, die bereits seit 1989 im Amt ist, bekommt durch Verena Kahle Unterstützung. Und auch der bisherige erste Vorsitzende Walter Kind, wird weiterhin das Amt des ersten Vorsitzes innehalten.

Neben den Vorstandswahlen wurden auch langjährige Mitglieder verabschiedet. Walter Kind würdigte deren herausragende Leistungen in einer kleinen Ansprache und überreichte im Anschluss jedem eine Armbanduhr mit eingraviertem Ursprungswappen des RFC Niedervieland. Jeder einzelne von ihnen habe die Geschicke des Vereins seit vielen Jahren ehrenamtlich und mit enormem Engagement begleitet und beeinflusst sagte Kind und fügte hinzu, dass sie auch in Zukunft ein Vorbild für die nachfolgenden Mitglieder sein werden. Beginnen wird der neue Vorstand seine Arbeit mit dem großen Voltigierturnier, der Bremer Landesmeisterschaft die am 26. Mai stattfindet.