Auch neun Tore von Jan Nikutowski reichten Findorff nicht zum Sieg. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

„Das ist schon der vierte Spieler, der bei uns langzeitverletzt ausfällt“, klagte der SG-Trainer Thorsten Terborg. Dadurch konnte er mit seinem Team zuletzt Woche für Woche auch nur noch eingeschränkt trainieren.

Trotzdem war der Gastgeber ob seiner guten Heimbilanz (bis dahin 12:4 Punkte) frohen Mutes ins Stadtderby gegangen. Die Vorfreude verflog schnell, als die „Füchse“ nach dem 9:12 von Pablo Carneiro Alves (22.) binnen sieben Minuten mit 9:16 gegen die physisch und spielerisch starken Gäste ins Hintertreffen gerieten (29.). Angeführt von einem im zweiten Durchgang starken Linkshänder Jan Nikutowski und seiner tollen Moral holte der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel Tor um Tor auf. Knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene sorgten Jan Nikutowski (2), Felix und Leonard Schröder, Tobias Laechelin und Jonas Harms mit sechs Toren in Folge für das 29:29. Der Traum platzte, weil sich die Hausherren in den letzten beiden Spielminuten „zwei dumme Fehler und eine unnötige Zeitstrafe“ (Thorsten Terborg) leisteten. In Überzahl begfreite sich die SG Buntentor/Neustadt wieder aus der Umklammerung und traf dreimal in Folge zum 32:29-Endstand aus ihrer Sicht. „Der Punkt wäre aber auch nicht verdient gewesen“, gestand der SG-Coach.

Am Sonnabend spielt die SG Findorff um 17 Uhr beim Siebten HSG Lesum/St. Magnus auf. Die hat ihre Talfahrt von 1:9 Punkten gerade mit einem 27:25-Erfolg über den ATSV Habenhausen III gestoppt und ist aufgrund eines weniger ausgetragenen Spiels mit zwei Minuspunkten weniger als die „Füchse“ belastet. Im Hinspiel hatte sich das Terborg-Team knapp mit 30:29 durchgesetzt.

SG Findorff: Hämmerling, Ahrens; Laechelin (2), Stelzner (4), Nikutowski (9/1), L. Schröder (1), Harms (3/1), F. Schröder (2), Bertram (3), Carneiro Alves (2), Gresens (3).