Vierschanzentournee

„Noch einiges drin“: Geiger und Eisenbichler auf Kurs

Im Training lief es durchwachsen, in der Qualifikation schon wieder besser: Das deutsche Skisprung-Duo Geiger/Eisenbichler will auf der Schicksalsschanze am Bergisel nach vorne angreifen. Trainer Horngacher hält den Gesamtsieg nicht für eine Pflicht.